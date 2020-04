Berlin. Bis zu den Sommerferien wird es in Berlin keinen normalen Unterricht mehr geben. Selbst wenn die Schulen sich ab kommender Woche wieder nach und nach für die Schüler öffnen: ab Montag für die ersten Abiturprüfungen, ab dem 27. April für die zehnten Klassen und ab 4. Mai dann nach und nach für die anderen Jahrgangsstufen.

In der Senatsverwaltung für Bildung geht man allerdings davon aus, dass der Unterricht in den verbleibenden Wochen bis zum Schuljahresende niemals zu 100 Prozent hochgefahren werden kann. Kommuniziert wurde das auf einer Telefonkonferenz, an der auch führende Vertreter der Senatsbildungsverwaltung – darunter Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers (SPD) – teilnahmen.

Da die Vorgaben in Coronazeiten weiterhin streng sind und die Abstandsregelungen von mindestens 1,50 Meter in den Klassenräumen gewahrt bleiben müssen, kann der Schulunterricht in den kommenden Wochen nur in kleineren Gruppen stattfinden. Die Bildungsexpertin der Berliner SPD-Fraktion, Maja Lasić, sprach von einer „Entzerrung“ der Klassen.

Möglich sind verschiedene Modelle: entweder getrennter Unterricht vor- und nachmittags oder blockweiser Unterricht an zwei bis drei Tagen. Dann würden die Schüler der einen Gruppe in einer Woche von Montag bis Mittwoch die Schule besuchen, die zweite Gruppe käme dann Donnerstag und Freitag dran. Die Gruppe, die nicht vor Ort im Unterricht säße, bekäme dann Aufgaben nach Hause und Fernunterricht im „digitalen Klassenzimmer“.

Viele Lehrer sind über 60 haben Vorerkrankungen

Allerdings müsste all dies von Schulkollegien geleistet werden, die nur teilweise arbeiten können. Denn viele Schulleiter schätzen, dass bis zu 40 Prozent ihrer Lehrerinnen und Lehrer für die nächste Zeit ausfallen werden. Entweder, weil sie über 60 Jahre alt sind und deshalb zur Risikogruppe gehören. Oder, weil sie eine Vorerkrankung haben. In der Senatsverwaltung für Bildung geht man von 20 Prozent nicht einsetzbarer Lehrer über 60 aus.

Diese Rechnung setzt allerdings voraus, dass kein weiterer Coronafall die Schule lahmlegt. Außerdem ist die Raumsituation deutlich knapper, weil in einem Unterrichtsraum nur sechs bis acht Schüler sitzen dürfen. „Wir denken über Schicht- oder Wechselmodelle nach“, bestätigte Martin Klesmann, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung, am Sonnabend. Wichtig sei aber, dass alle Jahrgänge wieder bald zur Schule gingen.

Der Fokus wird dann erstmal bei den Kernfächern liegen: Deutsch, Mathematik und Erste Fremdsprache. Aber gerade bei Grundschulen müsse man auch schauen, dass leichtere, spielerische Elemente vorkommen wie Kunst, Sachkunde und Musik, so Klesmann.

Abiturprüfungen beginnen am Montag

Streit gibt es weiterhin um die Abschlussprüfungen in Berlin – um das Abitur und den Mittleren Schulabschluss (MSA). Mit der Klausur im Leistungskurs Latein beginnen an diesem Montag die Abiturprüfungen, das betrifft aber nur wenige Schulen.

In der Woche werden aber noch die Englisch- und Deutsch-Leistungskursklausuren geschrieben, hier werden deutlich mehr Schüler in die weiterführenden Schulen kommen. Geplant ist zwar ein Master-Hygieneplan für Berlins Schulen, doch der liegt noch nicht vor. Schüler- und auch Elternvertreter sind auch deshalb besorgt, ob die Teilnahme für die Schüler sicher genug ist.

Bildungsverwaltung verteilt Desinfektionsmittel

Aus der Senatsverwaltung für Bildung heißt es aber, man habe eine große Menge von Desinfektionsmitteln besorgen können, die jetzt an die Schulen voraussichtlich mit Hilfe des Technischen Hilfswerkes und mit Unterstützung der Bezirke verteilt werden. Damit kann für Hygiene gesorgt werden. Außerdem müssen Eltern und volljährige Schüler in einem Schreiben bestätigen, dass man in den letzten 14 Tagen vor der Prüfung keinen Kontakt mit Corona-Infizierten hatte.

So versucht die Senatsverwaltung für Bildung, ein Mindestmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Trotzdem fühlen sich viele Abiturienten in der momentanen Situation überfordert. Am Dienstag soll vor Gericht über eine einstweilige Verfügung einer Mutter entschieden werden, die das Abitur verschieben will. Sie argumentiert, die Chancengleichheit sei momentan nicht gegeben – manche Abiturienten aus ärmeren sozialen Verhältnissen hätten sich nur schlecht auf die Prüfung vorbereiten können.

Schulleiter: Mittlerer Schulabschluss sollte ausfallen

Unklar ist weiterhin, wie es mit dem Mittleren Schulabschluss weitergeht. Schulleiter wie Sven Zimmerschied von der Friedensburg-Oberschule in Charlottenburg betonen, wie wichtig es wäre, diese Prüfung in diesem Jahr ausfallen zu lassen, um die Berliner Schulen so zu entlasten. Anders als beim Abitur könnte das Land Berlin – zusammen mit Brandenburg – diese Entscheidung auch ohne die Kultusministerkonferenz (KMK) treffen.

Die Berliner SPD-Politikerin Lasić betonte, man habe die MSA-Termine schon nach hinten verschoben; die Zehntklässler hätten also noch genügend Zeit, sich auf diese Prüfung vorzubereiten. Der Vorsitzende des Landeselternausschusses in Berlin, Norman Heise, errechnete allerdings, dass „normale“ Schüler nur noch sieben Tage Unterricht bis zu den Sommerferien hätten, wenn es bei allen Abitur- und MSA-Prüfungen bliebe.

