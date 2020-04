Berlin. Die Investitionsbank Berlin (IBB) hat in den vergangenen Wochen die vom Senat beschlossenen Corona-Soforthilfen ausgezahlt. Im Interview mit der Berliner Morgenpost berichtet IBB-Vorstandschef Jürgen Allerkamp über den Prozess der Antragsstellung sowie den Umgang mit Betrugsfällen, und er gibt einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Berlin.

Welche historische Dimension haben die Förderprogramme zur Bewältigung der Corona-Krise, die auch gerade über die IBB laufen?

Jürgen Allerkamp: Das ist ein unglaublicher Kraftakt, der sowohl in Berlin und Deutschland, aber auch in ganz Europa einmalig ist. Noch nie sind für ein Thema so viele Fördermittel ausgereicht worden, wie das gerade bei der Corona-Pandemie der Fall ist. Das hat schon eine einmalige Dimension.

Allein in der ersten Woche, in der Anträge möglich waren, hatte die IBB bereits 1,3 Milliarden Euro Zuschüsse an Hunderttausende Berliner Unternehmer überwiesen.

Schnelligkeit war uns ein außerordentliches Anliegen und auch ein Gebot der Politik. Auch wenn zwischen Beauftragung durch den Senat und Live-Gang nur eine Woche lag, haben wir uns in der Vorbereitung die gebotene Zeit genommen und ein Online-Beantragungsverfahren erarbeitet. Das hat uns zunächst Kritik eingebracht. In anderen Bundesländern konnte man relativ zügig einen Antrag papierhaft oder online stellen, der Antrag selbst wurde danach aber nicht voll digital bearbeitet. So liegen diese dort zum Teil noch heute in den Waschkörben. Die Kritik haben wir aber ertragen, wohlwissend, dass unsere Herangehensweise die Abwicklung am Ende schnell gewährleisten würde.

Allerdings haben auch Nicht-Anspruchsberechtigte Anträge gestellt und Geld erhalten. Das Landeskriminalamt ermittelt bereits wegen Subventionsbetrugs. Wie viele Verstöße haben Sie festgestellt?

Bisher kenne ich aus Gesprächen mit dem Landeskriminalamt nur eine geringe Anzahl. Demnach befassen sich die Ermittler gerade mit etwa 40 Fällen; bei rund 200.000 Antragsstellern also nur einem extrem geringen Bruchteil. Über die konkreten Einzelheiten dieser Fälle kann ich nur spekulieren. Es kann zum Beispiel sein, dass Menschen aus Versehen oder bewusst falsche Angaben gemacht haben, wie zum Beispiel zur Anzahl der Beschäftigten.

Wie gehen Sie dem nach?

Wir haben Prüfroutinen, über die ich öffentlich nicht reden möchte. Wir haben ja einige Daten von den Antragstellern und können so etwa Doppel-Überweisungen ausschließen. Außerdem können wir die Steuer-ID anhand der E-Mail-Adresse und weiteren Angaben plausibilisieren. Hinzu kommen Stichproben, Internetrecherche oder Rückfragen im Einzelfall. Eine weitere Kontrollinstanz sind unsere Partner-Banken. Allein die Berliner Sparkasse hat an einem Tag rund 34.000 Überweisungen auf Kunden-Konten erhalten. Zu den Prüfroutinen der Geldinstitute gehört ja, die Kontobewegungen im Blick zu behalten und ungewöhnliche Zahlungseingänge zu überprüfen. Und schlussendlich müssen die Empfänger die Zuschüsse auch versteuern. Es ist sichergestellt, dass die Finanzämter die benötigten Informationen erhalten, um zu überprüfen, ob die Empfänger ihre Förderung dann auch als zu versteuerndes Einkommen angegeben haben und ob die Förderung auch den tatsächlichen Verhältnissen entspricht.

Gibt es da schon eine Schnittstelle?

Eine technische Schnittstelle gibt es nicht, aber wir stehen mit der Finanzverwaltung in Gesprächen darüber, wie das operationalisiert wird.

Die Opposition erwartet, dass jeder einzelne Fall überprüft wird, auch damit Unternehmen Geld bekommen, die bislang noch nicht berücksichtigt worden sind. Tun Sie das?

Ich glaube, es ist eine Illusion, wenn man einerseits eine schnelle Hilfe in dieser Dimension erwartet und andererseits jetzt fordert, dass jeder Einzelfall geprüft werden soll. Es ist nicht so, dass hier ungeprüft Mittel ausgezahlt werden. Die maschinellen Prüfroutinen sind erfolgreich. Gleichwohl kann man nicht ausschließen, dass der eine oder andere inhaltlich falsche Angaben gemacht hat. Den Betrügern werden wir aber auf die Spur kommen, und wir werden auch dafür Sorge tragen, dass das alles ordentlich aufgearbeitet wird. Wir werden in den nächsten Tagen 200.000 E-Mails an die Antragsteller verschicken und darin noch mal ganz klar die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen vor Augen führen. Ich glaube, dass wir dann noch einige Korrekturen bei den Anträgen erleben werden.

Könnte dann das Geld straffrei zurückgezahlt werden?

Die erhaltenen Mittel können „straffrei“ zurückgezahlt werden. Sollte indes ein Betrugsfall vorliegen, dürfte eine freiwillige Rückzahlung zumindest strafmildernd wirken. Ich rechne darüber hinaus auch mit Menschen, die zwar die Voraussetzungen formal erfüllen, wo aber Oma sagen würde, „Junge, das tut man nicht“. Überall steht ja, dass die Mittel dazu ­dienen, eine existenzbedrohende Liquiditätslage zu beseitigen. Und da wird es nicht reichen, wenn es in dem einen oder anderen Fall gerade ein bisschen knapp wird, nur weil die nächste Porsche- ­Leasingrate droht. Diese Fälle hatte der Mittelgeber bestimmt nicht im Blick. Und wir sollten alle berücksichtigen, dass es sich um öffentliche Mittel handelt.

In Nordrhein-Westfalen haben Kriminelle offenbar ganze Internetseiten für den Antragsstellungs-Prozess nachgebaut, Daten abgegriffen und so Zuschüsse erbeutet.

Das gab es hier nicht, und zwar aus mehreren Gründen. Wir waren zum Beispiel mit unserem Antragsverfahren sehr schnell. Das heißt, wir waren größtenteils mit unseren Zahlungen schon durch, bevor Kriminelle unsere Internetseiten überhaupt nachbauen konnten. Darüber hinaus haben wir bei der Antragstellung ein ausgefeiltes Warteschlangen-Management genutzt. Für Kriminelle scheint es nicht attraktiv zu sein, ein oder zwei Tage zu warten und dann ein Bearbeitungs-Slot zugewiesen zu bekommen. Der dritte Grund ist, dass wir schon eine ganze Zeit lang eine professionelle Suchmaschinenoptimierung betreiben. Leute, die zu uns wollen, finden auch auf unsere Seite. So haben wir bisher verhindert, dass wir Opfer von professionellen Internet-Betrügern wurden.

Gibt es, was Hilfsprogramme angeht, noch Lücken für andere Branchen? Wie sieht es zum Beispiel für nicht-gewinnorientierte Sozialunternehmen aus?

Wir fühlen uns als IBB den Sozialunternehmen außerordentlich verbunden, und insofern freuen wir uns, dass wir sie fördern können. Bisher haben wir aber keine großen Fallzahlen zu verzeichnen, obwohl ihnen beide Soforthilfe-Pakete offenstanden. Auch den Start-ups werden wir uns zuwenden müssen. Hier ist eine umfangreiche Förderung durch den Bund und die KfW angedacht. Das werden wir uns sehr genau anschauen, weil wir uns mit der IBB-Beteiligungsgesellschaft auch in diesem Bereich weiterhin engagieren möchten.

Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Berlin?

Ich habe zunächst einmal einen unglaublichen Überlebenskampfgeist festgestellt. Kein Unternehmer hat die Flinte ins Korn geschmissen, sondern alle versuchen, die Situation bestmöglich zu meistern. Wir sind aber in einer schwierigen Situation und werden sicherlich eine erhebliche Delle im Brutto-Inlandsprodukt (BIP) in Berlin sehen. Unsere Volkswirte sehen je nach Szenario einen deutlichen Rückgang.

Wie schlimm wird der Einschnitt?

Berlin wird wahrscheinlich im Verhältnis zur Republik überproportional negativ betroffen sein. Das liegt an der beson­deren Wirtschaftsstruktur. Viele Kleinst-Unternehmer, Solo-Selbstständige, Kulturschaffende, Hotellerie und auch Gas-tronomen werden deutliche und schmerzhafte Umsatzverluste haben, die sich nicht einfach nachholen lassen. Das ist anders als im verarbeitenden Gewerbe, das den einen oder anderen Auftrag mit einer zweiten oder dritten Schicht nachholen kann, wenn es erst mal wieder läuft. Insofern werden in Berlin viele Umsätze unwiederbringlich verloren sein. Aus diesem Grunde wird das BIP auch stärker absacken als im Rest der Republik. Das genaue Ausmaß werden wir aber erst berechnen können, wenn wir wissen, wie lange der Shutdown dauert. Aber klar ist: Je länger, desto dramatischer werden die Folgen sein.

Fordern Sie eine schnelle Lockerung?

Wir fordern überhaupt nichts, weil wir uns ganz klar dem Ziel Gesundheit und dem Primat der Politik verpflichtet fühlen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn möglichst zügig Öffnungen kommen würden. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier gut beraten ist, schrittweise vorzugehen, und ich sehe keinen großen Hinderungsgrund, warum nicht nach und nach auch der kleine Einzelhandel und die Museen wieder ans Netz gehen könnte, natürlich unter Wahrung der Abstandsregelungen.

Wie könnte ein Konjunkturprogramm für die Zeit nach der Krise aussehen?

Ich glaube, dass wir ja gerade schon mitten in einem großen Konjunkturprogramm sind. Die Auszahlung von Darlehen wird ja auch noch eine Weile andauern. Für Berlin hoffe ich vor allem, dass der für die Stadt wichtige Tourismus wieder auflebt und dass auch Veranstaltungen und Kongresse dann im Spätsommer wieder stattfinden können. Denn nur dann kommen auch Hotels und Restaurants wieder zu entsprechenden Umsätzen. Gleichzeitig wird es noch etwas dauern, bis wieder internationale Touristen in die Stadt kommen. Insofern müssen wir hoffen, dass wir den Inlands-Tourismus in Richtung Berlin etwas beflügeln können.

Wie schnell kann Berlin die Folgen der Corona-Krise überwinden?

Dazu werden wir mindestens das gesamte Jahr 2020 benötigen. Möglicherweise werden wir auch noch 2021 brauchen, um wieder richtig Tritt zu fassen und wieder in die Entwicklungsphase zu kommen, die Berlin ja vor der Krise so erfolgreich beschritten hatte.

Treten durch Corona jetzt andere Herausforderungen wie Gestaltung der Verkehrswende oder der Klimaschutz in den Hintergrund?

Ja, das befürchte ich. Das liegt einfach an den beschränkten Kapazitäten, die es überall und auch bei der IBB gibt. Primär arbeiten gerade alle daran, die Corona-Krise zu bewältigen. Das hat zur Folge, dass andere Themen nicht mit der gleichen Intensität bedacht werden. Deswegen können wir andere, wichtige Ziele nicht mit der gleichen Energie verfolgen, wie wir sie vorher verfolgt haben.