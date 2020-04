Handelsverbandschef: Auch Shoppingcenter in Berlin öffnen

Was Brandenburg am Freitag zur Öffnung der Geschäfte beschlossen hat, wird Berlin entsprechend umsetzen – darunter auch die Regelung, dass ab Mittwoch auch die Einkaufszentren wieder öffnen dürfen. Davon geht Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg aus. „Ich bin der festen Überzeugung, dass der Berliner Senat am Dienstag dem Beispiel Brandenburgs folgen wird“, sagte Busch-Petersen der Berliner Morgenpost am Sonnabend.

Wie berichtet, hat die Berliner rot-rot-grüne Regierungskoalition als einziges Bundesland den Beschluss zur Lockerung der „Verordnungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie noch nicht beschlossen. Dieses soll nun auf der Senatssitzung am kommenden Dienstag erfolgen.

Berlin und Brandenburg sprechen sich bei Lockerungen ab

Da Berlin und Brandenburg eine weitgehend deckungsgleiche Umsetzung der Lockerungen beschlossen hätten, sei davon auszugehen, dass in Berlin, wie in Brandenburg beschlossen, auch in Shopping Malls Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern ab Mittwoch wieder öffnen können, so Busch-Petersen weiter.

Allerdings müssen sie, wie alle anderen Geschäfte auch, gewährleisten, dass die Abstandsregel von 1,5 Metern eingehalten werden und sich nicht mehr als zehn Menschen in den Wartezonen aufhalten. „Shopping Center gehören in Berlin zur Nahversorgung“, betonte der Verbandschef. Jedes dritte Berliner Geschäft befinde sich in einem der rund 70 Einkaufszentren der Stadt.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: