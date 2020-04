Brände Feuer in Mülltonne greift auf Dach einer Kita über

Berlin. In Berlin-Charlottenburg Nord hat das Dach einer Kita gebrannt. Die Flammen aus einer Mülltonne griffen in der Nacht zu Samstag am Heckerdamm auf das eingeschossige Kitagebäude über, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Feuer brannte auf einer Fläche von 400 Quadratmetern. Über 40 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Die Kita ist laut Feuerwehr eine kirchliche Einrichtung. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die "B.Z." hatte zuvor darüber berichtet.