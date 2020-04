Berliner Stadtreinigung: Mehr Hausmüll als erwartet

Berlin. Die Berliner verbringen wegen der Corona-Krise momentan mehr Zeit zu Hause - das macht sich auch bei der Müllabfuhr bemerkbar. 1300 Tonnen mehr Restmüll als erwartet holte die Berliner Stadtreinigung (BSR) in der Woche vor Ostern ein. Das sei ein geringfügiger Anstieg von rund acht Prozent, sagte BSR-Sprecherin Sabine Thümler auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ob die größere Müllmenge nur an der geltenden Ausgangsbeschränkungen liege, könne sie nicht sagen, sagte Thümler. Um Ostern herum falle feiertagsbedingt immer etwas mehr Müll an.

Auch das Recycling-Unternehmen Alba, das in Berlin für die Entsorgung der Wertstofftonne und zum Teil auch der blauen Tonne zuständig ist, registrierte seit März bundesweit einen deutlichen Anstieg beim Papiermüll. Das sei auf die Zunahme des Versandhandels infolge der Kontaktsperre zurückzuführen, sagte Alba-Sprecherin Susanne Jagenburg. Auch beim Plastikmüll habe es einen leichten Anstieg gegeben. Genaue Angaben zur Hauptstadt machte das Unternehmen nicht. Die Sammlung verlaufe bundesweit trotz der Coronakrise störungsfrei.

Auch bei der BSR gibt es laut Sprecherin Thümler keine gravierenden Einschränkungen wegen Corona. Vor den Recyclinghöfen hätten sich zwar längere Schlangen gebildet. Das liege jedoch nicht allein an den reduzierten Öffnungszeiten, sondern an den geltenden Abstandsregeln auf den Höfen. Thümler bat deshalb darum, nur dann zu den Höfen zu fahren, wenn es wirklich nötig sei. Falls die Hausmülltonne voll sei, könne im Internet der nächste Abholtermin nachgesehen werden. Säcke und Sperrmüll sollen nicht neben die Tonne gestellt werden.

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungswirtschaft, Peter Kurth, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dass die Abfallmengen bundesweit um 20 Prozent gestiegen seien. Das gelte für alle Müllsorten. Die Berliner Grünen forderten angesichts dieser Zunahme Mehrweglösungen bei Online-Versandhändlern und Restaurants. "20 Prozent mehr Abfall in Privathaushalten ist kein Ausreißer, sondern ein Vorgeschmack auf eine Zukunft mit zunehmenden Onlinehandel und einer Take-Away-Kultur", erklärte der Umweltpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Georg Kössler in einer Mitteilung.