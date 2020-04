Graffiti und Vandalismus: Die Täter kommen meist davon

Berlin. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr: Zwei Polizisten hatten bemerkt, wie ein Mann eine Glaswand am Eingang zum U-Bahnhof Bernauer Straße beschmierte. Als sie den Mann stellen wollten, trat dieser um sich und befreite sich aus dem Haltegriff des einen Beamten. Was zurückblieb, waren mehrere Farbsprühdosen – und die beschmierte Glaswand. Für den Schaden muss nun wohl die BVG aufkommen.

In einer Großstadt ist ein solcher Vorfall eigentlich eine Randnotiz. Doch es gibt viele solcher Vorfälle. Sprayer beschmieren Hausfassaden und Glasscheiben, U-Bahn-Sitze und S-Bahnhöfe. Die Kosten tragen die Nutzer von Bus und Bahn – und die Steuerzahler.

Täter werden dagegen nur selten gefasst. Das geht aus der Antwort der Innenverwaltung des Senats auf eine parlamentarische Anfrage der CDU hervor. Bei den gewichtigeren Fällen ermittelt innerhalb der Polizei das Landeskriminalamt (LKA). Laut Kriminalstatistik gelang es den LKA-Ermittlern im vergangenen Jahr in knapp 28 Prozent aller Fälle, einen oder mehrere Tatverdächtige zu ermitteln. Der Trend zeigt allerdings nach unten: 2018 klärten die LKA-Beamten nur noch etwas mehr als 32 Prozent aller Fälle auf.

Die Direktionen klären nur jede zehnte Schmiererei auf

Bei den weniger schweren Fällen ermitteln die örtlichen Direktionen. Hier wird nur etwa jede zehnte Schmiererei aufgeklärt. In der Direktion 3, die unter anderem für das Hansaviertel sowie die Ortsteile Wedding und Tiergarten zuständig ist, lag die Aufklärungsquote im Jahr 2018 sogar nur bei 4,6 Prozent. Im vergangenen Jahr stieg sie auf 10,6 Prozent.

Die Schäden bleiben hoch. An Brücken, Uferwänden und sonstigen Bauwerken der Hauptverwaltung stiegen sie sogar an – von rund 165.000 Euro im Jahr 2018 auf fast 180.000 Euro im vergangenen Jahr. An den Immobilien der landeseigenen „Berlin Immobilien Management“ (BIM) stiegen die Kosten für die Beseitigung von Schmierereien von rund 65.000 Euro in 2018 auf 110.000 Euro im vergangenen Jahr.

Besonders betroffen ist der öffentliche Nahverkehr. Bei der BVG liegen die Kosten für die Beseitigung von Schmierereien nach Unternehmensangaben „im Millionenbereich“. Ein exakter Wert sei schwer zu ermitteln, weil Graffitis und als „Tags“ bezeichnete Schriftzüge auch bei der regulären Fahrzeugreinigung entfernt würden.

BVG: „Den größten Schaden hat immer der Fahrgast“

„Den größten Schaden hat am Ende leider immer der Fahrgast“, sagt BVG-Sprecher Jannes Schwentu. Denn für Vandalismusschäden müsse ein Teil der Fahrkartenerlöse verwendet werden. Wenn ein Zug wegen der Schadensbeseitigung in die Werkstatt muss, fehle er im Betrieb. Allein im vergangenen Jahr seien bei der U-Bahn daher 58.000 sogenannte Nutzzugkilometer ausgefallen. Im Jahr konnte die BVG wegen der notwendigen Beseitigung von Vandalismusschäden „nur“ 21.000 Kilometer nicht im Verkehr anbieten.

Früher zog die BVG besprühte Wagen rigoros aus dem Verkehr, um illegalen Sprayern das „Erfolgserlebnis“ zu nehmen, ihr Werk im U-Bahn-Alltag sehen zu können. Weil der BVG Fahrzeuge fehlen und die Schmierereien zugenommen haben, musste das Unternehmen diese Strategie aber im vergangenen Jahr aufgeben. Die Folge: Im Netz sind immer mehr „verzierte“ Fahrzeuge zu sehen. Sprayer könnten sich dadurch zu Nachahmungstaten motiviert fühlen, so die Befürchtung. Die S-Bahn erfasste an ihren Zügen rund 3000 Fälle von Graffitischäden. Die Kosten zur Beseitigung des Vandalismus beliefen sich pro Jahr auf mehr als fünf Millionen Euro.

1000 Tatverdächtige – darunter waren auch 47 Kinder

Besserung scheint nicht in Sicht. Laut Innenverwaltung führte die Polizei im Jahr 2018 etwas mehr als 7900 Ermittlungsverfahren wegen illegaler Schmierereien. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl auf etwas mehr als 8100. Im Fokus standen knapp 1000 Tatverdächtige. Darunter waren 47 Kinder, 148 Jugendliche und 173 Heranwachsende.

Der CDU-Abgeordnete Danny Freimark, der die Anfrage mit seinem Fraktionskollegen Peter Trapp gestellt hatte, betont, dass Graffiti-Künstler nicht pauschal kriminalisiert werden dürften. Freymark fordert sogar, mehr legale Flächen für Graffiti-Kunst bereitzustellen. Illegale Schmierereien müssten dagegen konsequent und schnell beseitigt werden. Sonst leiste man weiterem Vandalismus Vorschub. Freymark: „Ich würde mir wünschen, dass diese Thema stärker priorisiert wird.“