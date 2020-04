Regierung legt erste Lockerungen in Corona-Krise fest

Potsdam. Rund vier Wochen nach dem Start weitreichender Einschränkungen hat Brandenburg erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen. Kleinere Läden dürfen in Brandenburg ab Mittwoch nächster Woche wieder öffnen - auch in Einkaufszentren. Das gilt für bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie für Auto-, Fahrrad- und Buchhändler, wie das Kabinett am Freitag in einer Telefonkonferenz beschloss. Auch Museen und Tierparks - ohne Tierhäuser - können von Mittwoch an unter Hygieneauflagen öffnen.

Das generelle Demonstrationsverbot in Brandenburg wegen der Corona-Krise wird wieder aufgehoben. Das Kabinett beschloss, dass Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 20 Menschen auf Antrag möglich sind, wenn das vertretbar ist. Taufen und Bestattungen sind ebenfalls mit bis zu 20 Teilnehmern erlaubt.

Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) sagte zur Corona-Krise: "Wir sind momentan noch davon entfernt, von einem stabilen Zustand zu reden." Es gelte nun, die Corona-Regeln weiterhin zu beachten. Innenminister Michael Stübgen (CDU) betonte, dass es auch regionale Besonderheiten bei den Lockerungen der Corona-Regeln gebe.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf einen Rahmen für erste Erleichterungen verständigt. Wirtschaftsverbände und Kammern hatten die Pläne für die Lockerungen zum Großteil als nicht weitreichend genug kritisiert und vor langen Beschränkungen gewarnt. Die Kenia-Koalition in Brandenburg strebt möglichst einheitliche Regeln mit Berlin an.