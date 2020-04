Corona-Krise bringt Mieter und Vermieter in Berlin in finanzielle Not

Berlin. Vor knapp einem Monat hat der Berliner Senat beschlossen, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften während der Corona-Krise bei Mietrückständen Stundungsmöglichkeiten einräumen und keine Kündigungen wegen Zahlungsrückständen aussprechen sollen. Inzwischen haben sich bei den Wohnungsgesellschaften erste Mieter gemeldet, um sich über die Möglichkeiten eines Mietenaufschubs zu erkundigen. Auch private Mieter verzeichnen erste Mietrückgänge aufgrund der Corona-Pandemie – die meisten davon im gewerblichen Bereich.

„Wir haben – Stand Anfang dieser Woche – 118 Anträge auf Stundung von Wohnungsmietern, die wir gerade bearbeiten“, berichtet Christoph Lang, Sprecher der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) am Freitag. Dagegen seien bereits 300 Stundungsanträge von Gewerbemietern, zunächst meist für zwei Monate, also April und Mai, eingegangen. „Daran erkennt man, wie stark und unmittelbar Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie und die Veranstaltungsbranche von den aktuellen Kontaktbeschränkungen betroffen sind“, so Lang weiter.

200 Anfragen auf Mietstundung bei der Howoge

Wenn ab kommender Woche Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen dürfen, könne sich die Lage dort rasch wieder entspannen. „Wir bekommen derzeit aber täglich auch neue Anträge, daher ist es im Moment noch zu früh, die wirtschaftlichen Auswirkungen zu beziffern“, so der Unternehmenssprecher, Es handele sich zunächst um Stundungen. Die Mieten können noch bis Ende Juni 2022 nachgezahlt werden.

Ähnliches meldet auch das städtische Unternehmen Stadt & Land. „Gegenwärtig befinden wir uns mit jeweils rund 120 Wohnungsmietern und 120 Gewerbemietern in Gesprächen über eine Stundung der Miete auf Grundlage der Corona-Pandemie“, so Frank Hadamczik, Sprecher der Stadt & Land. In den letzten Tagen habe sich die Anzahl an Gesprächen pro Tag kontinuierlich leicht erhöht, berichtet Hadamczik weiter. Belastbare Informationen über die Anzahl von Nichtzahlern und den damit einhergehenden, möglichen Einnahmerückgängen könnten derzeit noch nicht getroffen werden. Bei der Howoge liegen laut Unternehmensauskunft 200 Anfragen auf Mietstundung vor, davon 65 von Gewerbemietern. Diese Anfragen würden derzeit geprüft und bearbeitet. Die Gesobau meldet 222 Wohnungs- sowie 54 Gewerbemieter, die bezüglich einer Stundung ihrer Mietzahlungen für den Monat April 2020 angefragt hätten.

Auch Berlins größtes Wohnungsunternehmen, die Degewo, meldet Anfragen. Zum Stichtag 6. April waren es 70 Wohnungsmieter und 153 Gewerbemieter, die Corona-bedingt einen Stundungsantrag gestellt hätten, teilt das Unternehmen mit.

Deutlich mehr Mieter haben sich bei der Gewobag gemeldet: „Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir insgesamt 638 Anfragen erhalten. 345 kamen von Wohnungs- und 293 von Gewerbemietern“, berichtet Sprecherin Anne Grubert. „ Viele MieterInnen wollen sich zunächst erst einmal beraten lassen und melden sich vorsorglich bei uns. Konkrete Vereinbarungen zu Stundungen und Rückzahlungen haben wir erst mit neun Wohnungsmietern und acht Gewerbemietern geschlossen“, so die Sprecherin weiter. Wie hoch die Einnahmerückgänge infolge der geringeren Mietzahlungen sein werden, lasse sich noch nicht absehen.

„Ein ähnliches Bild ergeben auch zwei aktuelle Umfragen, die der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen und der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) unter ihren Mitgliedern durchgeführt haben. Demnach sind die BFW-Mitglieder im Gewerbebereich in hohem Ausmaß von Mietausfällen betroffen „70 Prozent der Mietausfälle stammen aus Verträgen mit dem Einzelhandel, Gastronomie und dem Hotelbereich“, so Andreas Ibel, Präsident des BFW Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen.

Die Umfrage unter den mittelständischen BFW-Mitgliedsunternehmen umfasse bundesweit 16.000 Mietverhältnisse im Gewerbebereich, davon 5000 in Berlin. Demnach haben bundesweit 19 Prozent der befragten Immobilienunternehmen Mietausfälle im Gewerbebereich gemeldet. In Berlin berichten 20 Prozent von ausbleibenden Zahlungen von Gewerbemieten. Während manche Unternehmen gar nicht oder nur wenig von Mietausfällen betroffen seien, verzeichnen andere Zahlungsausfälle bei bis zu 80 Prozent der Gewerbemietverhältnisse. „Dann steht die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel“, so Ibel.

Erste Unternehmen stornieren Bauvorhaben

Auch wenn derzeit Mietausfälle vor allem im gewerblichen Bereich verzeichnet werden, befürchten auch die Wohnungsunternehmen in der Region erhebliche Ausfälle, wie die Umfrage des BBU zeigt. Demnach sind in Berlin nur drei, in Brandenburg sogar nur ein Prozent der Mitgliedsunternehmen davon überzeugt, dass die Corona-Pandemie zu keinen Mietausfällen führen werden. 24 Prozent (Brandenburg: 13 Prozent) dagegen rechnen mit erheblichen, immerhin 38 Prozent (36 Prozent in Brandenburg) mit geringen ausfällen. 35 Prozent (50 Prozent) sagen, dass sich die Folgen der Krise für ihr Unternehmen derzeit noch nicht abschätzen lasen. Mit Abstand die meisten Befragten geben an, dass sie mit Mietausfällen bis zu 15 Prozent rechnen (Berlin: 94 Prozent; Brandenburg 61,5 Prozent).

Gefragt danach, wie sich die Corona-Krise auf die Bau- und Modernisierungsprojekte ihrer Unternehmen auswirkt, rechnen 34 Prozent damit, dass sich Modernisierungsprojekte verzögern (Brandenburg: 23 Prozent), und 13 Prozent melden sogar, sie hätten entsprechende Aufträge bereits storniert (Brandenburg: fünf Prozent). Dass sich Bauprojekte verzögern, erwarten in Berlin 24, in Brandenburg 26 Prozent. Entsprechende Aufträge storniert haben fünf, in Brandenburg drei Prozent der Unternehmen.

