Museumsbund: Vorreiterrolle bei Wiedereröffnung

Berlin. Museen könnten aus Sicht des Deutschen Museumsbundes beispielhaft vorangehen bei der Rückkehr von kulturellen Angeboten in der Corona-Krise. Bisher müssten Museen noch geschlossen bleiben, hieß es am Freitag bei der Interessenvertretung deutscher Museen in Berlin mit Hinweis auf die Beschlüsse von Bund und Ländern. Gleichzeitig wurde darauf verwiesen, dass sich Museen bereits aktiv vorbereiten.

"Der Deutsche Museumsbund erwartet, dass in den kommenden Wochen Schritt für Schritt auch weitere Kultureinrichtungen wieder geöffnet werden können", heißt es in einer Mitteilung. "Die Museen können bei dieser schrittweisen Wiederöffnung der Kultureinrichtungen eine Vorreiterrolle einnehmen." Der Museumsbund verwies auf Erfahrungen beim Besuchermanagement. Zudem sei durch verschiedene Maßnahmen eine Öffnung "unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln" möglich.

Für die Museen hat der Verband eine Liste zusammengestellt, die bei der Vorbereitung einer Wiedereröffnung helfen soll. Darin geht es um Fragen der schrittweisen Öffnung, Begrenzung der Besucherzahlen, Besucherführung, Zeitfenster für Risikogruppen oder erweiterte Öffnungszeiten. So könnten Museen ihre Türen wieder öffnen "und gleichzeitig zur Eindämmung des Coronavirus beitragen". Zudem verwies der Museumsbund auf zusätzliche Kosten. Politik und Träger sollten die Museen deswegen bei der Umsetzung finanziell unterstützen und damit "die kulturelle Grundversorgung dauerhaft ermöglichen".