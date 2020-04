Berlin. In der Corona-Krise haben sich der Berliner Senat und das Berliner Taxigewerbe auf das Angebot eines Liefer- und Versorgungsdienstes zu einem niedrigen Pauschalpreis verständigt. „Wir haben mit der Senatsverkehrsverwaltung einen Pauschaltarif entwickelt, der weit unter dem regulären Taxitarif liegt“, sagte Carsten Reichert, Sprecher der Berliner Taxiinnung der Berliner Morgenpost.

Die Taxiunternehmen bieten Kunden demnach an, Liefer- und Kurierfahrten zu übernehmen. Möglich sei auch, die Einkäufe über die Taxibetriebe abzuwickeln, erklärt Reichert. „Der Kollege fährt dann zum nächsten Supermarkt, kauft ein paar Dinge ein und fährt die Ware dann zum Kunden.“ Der Dienst beschränke sich jedoch auf den Kauf weniger Produkte und sei nicht für den Großeinkauf gedacht, so der Taxifahrer. Daneben sei es auch möglich, bestelltes Essen per Taxi bei einem Restaurant abholen zu lassen.

Die festen Preise dafür liegen unter dem regulären Taxitarif und richten sich nach der Distanz des Zielorts zur Wohnung des Kunden. Für einen Auftrag innerhalb von fünf Kilometern kostet der Dienst 12,50 Euro. Bei Fahrten bis acht oder zehn Kilometer werden 16 beziehungsweise 20 Euro fällig. Bei allen Strecken darüber gelte der normale Taxitarif. Kunden selbst dürfen die Taxibetriebe zu diesem Preis nicht transportieren. „Wir sind an die Personenbeförderungsordnung gebunden“, sagte Reichert. Der Tarif gelte deshalb nicht für den Personentransport. Die zuständige Senatsverkehrsverwaltung äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Pauschaltarif.

Scheuer kündigt Förderprogramm für Trennscheiben in Taxis an

Die Ankündigung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), über ein Sonderförderprogramm Kauf und Einbau von Trennscheiben in Taxis zu finanzieren, nahm die Berliner Taxiinnung positiv auf. „Wir begrüßen die Förderung“, erklärte Reichert. Aktuell gebe es jedoch noch keine konkrete Aussage, wie genau die Förderung funktionieren solle. Unklar sei etwa, was mit jenen Taxiunternehmern passiere, die bereits aus eigenen Mitteln eine Plexiglasscheibe zwischen Vordersitzen und Rückbank eingebaut hätten. „Wir hoffen, dass diese Kollegen nicht im Nachhinein benachteiligt werden und es eine Lösung für sie geben wird“, sagte Reichert. Die Berliner Taxiinnung selbst bietet den Unternehmen derzeit den Kauf der Trennscheiben zum Selbstkostenpreis an. 50 Stück seien auf diesem Wege bislang verkauft worden, so Reichert.

Berliner Taxigewerbe hofft auf Shutte-Dienst für Gesundheitspersonal

Trotz solcher Maßnahmen laufe das Geschäft während der Corona-Pandemie „nach wie vor schleppend“. Das Berliner Taxigewerbe hofft deshalb auch darauf, einen vom Land Berlin finanzierten Shuttleservice für das Berliner Gesundheitspersonal übernehmen zu können. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) hatte zuletzt erklärt, ihre Verwaltung arbeite an einem entsprechenden Konzept. Einen neuen Stand dazu konnte die Senatsverkehrsverwaltung am Freitag auf Anfrage jedoch nicht mitteilen.