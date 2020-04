Komposthaufen brennt: Feuerwehr verhindert größeres Feuer

Hermersdorf. Die Feuerwehr hat am Donnerstag in Hermersdorf (Märkisch-Oderland) einen größeren Brand verhindert. Zunächst brannte ein Komposthaufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Feuer griff anschließend auf den benachbarten Schuppen über, der abbrannte. Dass am nahestehenden Wohnhaus Schäden entstanden, konnte die Feuerwehr noch rechtzeitig verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

( dpa )