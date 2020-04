Bahn und Gewerkschaften: mehr freie Tage für Beschäftigte

Berlin. In der Corona-Krise haben sich die Deutsche Bahn und die Gewerkschaften GDL und EVG auf mehr Freiräume für Beschäftigte mit Kindern sowie mit pflegebedürftigen Angehörigen geeinigt. Diese Mitarbeiter können vom 20. April bis zum 3. Mai jeweils fünf Tage für die Betreuung frei nehmen, wie der bundeseigene Konzern am Freitag mitteilte. Damit erweitern die Bahn und die Gewerkschaften eine bestehende Vereinbarung von Ende März. Darin hatten die Arbeitgeber betriebsbedingte Kündigungen aus Anlass der Corona-Krise ausgeschlossen. Die Bahn hat in Deutschland rund 200.000 Mitarbeiter.

Die Vereinbarung regelte zudem Arbeitsbefreiungen für Beschäftigte mit Kindern, Entgeltfortzahlungen, flexiblen Ausgleich versäumter Arbeitszeiten und sicherte die Mitsprache der Betriebsräte bei Kurzarbeit. Bis zum 19. März konnten Mitarbeiter mit Kindern 15 freie Tage für die Betreuung nehmen. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern, die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise bis zum 3. Mai zu verlängern, erhalten sie nun zusätzlich fünf freie Tage.

Zudem wird die Regelung auf die Pflege ausgeweitet. Voraussetzung ist auch hier, dass andere Betreuungsmöglichkeiten für die Angehörigen wegfallen - etwa, weil Pflegeeinrichtungen geschlossen sind.

Insgesamt gilt die Vereinbarung weiter bis zum 31. Juli dieses Jahres. "Dass wir uns in unruhigen Zeiten so schnell verständigen, ist ein wichtiges Signal für unsere Beschäftigten und den Bahnkonzern", teilte Personalvorstand Martin Seiler mit. "Das ist ein notwendiger Schritt, um Eltern und Beschäftigten mit pflegebedürftigen Angehörigen zu helfen, durch die Krise zu kommen", sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.