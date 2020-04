Regionalliga Nordost: Mehrheit für Fortsetzung

Berlin (dpa) – Die Mehrheit der Vereine der Fußball-Regionalliga Nordost strebt eine Fortsetzung der Saison an. Allerdings müsse die Spielzeit am 30. Juni 2020 beendet sein, so die Forderung der Vereine auf einer Videokonferenz am Donnerstagnachmittag. Alle Beteiligten verständigten sich, weiter im konstruktiven Dialog zu bleiben und die Beratung zu wiederholen, teilte der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) am Abend mit.

Eine Entscheidung über eine mögliche Fortsetzung richtet sich nach den behördlichen Anordnungen, die aufgrund der Coronavirus-Krise weiterhin maßgeblich bleiben. Bei einer Fortsetzung ohne Zuschauer setzt der NOFV auf die Unterstützung von MDR und RBB, die den Vereinen Liveübertragungen in Form von Livestreams ermöglichen sollen. Damit könnten die Vereine die Spiele auf ihrer Homepage senden und Einnahmequellen generieren.