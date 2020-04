Berliner Firmen stellen auf die Produktion von Masken um

Berlin. Nachdem Bund und Länder am Mittwoch eine Empfehlung zum Tragen von „Alltagsmasken“, wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sie nennt, im öffentlichen Nahverkehr und in Supermärkten ausgesprochen haben, wird die Nachfrage nach dem Schutz weiter steigen.

Eine generelle Verpflichtung zum Tragen ist zurzeit aber allein schon deswegen nicht möglich, weil der Einzelhandel in Deutschland den Bedarf an patentiert medizinischem Atemschutz nicht flächendeckend garantieren kann. „Verbraucher werden bis auf Weiteres keine medizinischen Masken in Apotheken, Baumärkten und Drogerien erwerben können“, sagt Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, „Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen haben Vorrang. Für den persönlichen Gebrauch gibt es jedoch viele Möglichkeiten.“

Auch kleinere Berliner Betriebe stellen jetzt Masken her

So stellen viele Schneidereien die begehrten Stoffmasken her – der Zusatz „Atemschutz“ ist dabei allerdings den Medizinprodukten vorbehalten. Trotzdem meint der Charité-Virologe Christian Drosten, dass das Infektionsrisiko durch kollektives Tragen auch einfacher Masken in der Öffentlichkeit verringert werden könne. Neben großen deutschen Unternehmen wie dem T-Shirt-Hersteller Trigema, dessen Mund-Nasenmasken im Zehnerpack 120 Euro kosten, engagieren sich in diesem Bereich nun auch viele der kleineren Berliner Betriebe.

Wie die Änderungsschneiderei Tossem aus Charlottenburg, die ihre Arbeit vollständig auf die Produktion von Masken umgestellt hat. „Wir stellen jetzt 100 bis 150 Masken am Tag her“, sagt Inhaber Cihat Subasigüller, „für sechs Euro das Stück.“ Die unterschiedlichsten Bekleidungsläden der Stadt tun es ihm gleich oder planen, ebenfalls in die Maskenproduktion einzusteigen.

So etwa die Kreativschneiderei „Colorblind Patterns“ aus Wedding, der Brautmodenladen „Bianco Evento“ aus Tempelhof, der Kindermodenbetrieb „Charle“ aus Schöneweide und das Charlottenburger Theateratelier „Pink Passion“. Die Krawattenmanufaktur „Auerbach“ aus Mitte arbeitet aufgrund der Fülle an Vorbestellungen bereits auf Hochtouren und bittet Kunden darum, den Kauf der Masken ab Montag möglichst online abzuwickeln.

Anleitungen zum Selberschneidern im Internet

Auch die beiden Kreuzberger Unternehmer Fritz Naumann und Kahled Agiba haben eine eigene, wiederverwendbare Mund-Nase-Maske aus Baumwolle entwickelt. Organisiert wird der Maskenverkauf von Privatpersonen andernorts auf Wochenmärkten oder über Nachbarschaftsportale – und auch über Landesgrenzen hinweg. So berichtet Lukas Leinen aus Potsdam von einer saarländischen Bekannten, deren Hobby Nähen ist: „Im Zuge der Krise hat der Besitzer eines ehemaligen Stoffgeschäfts ihr seine Restbestände zur Herstellung von Atemmasken zur Verfügung gestellt. Nun näht sie fleißig für Bedürftige und schickt die Stücke sogar bis zu mir.“

Für Interessierte sind zudem zahlreiche Anleitungen im Internet zu finden, wie Masken für den Eigenbedarf selbst geschneidert werden können. Beispiele hierfür sind die Nähblogs „Nähfrosch“, „Burda Style“ und „Sewsimple“. Die Verbraucherzentrale Brandenburg informiert unter verbraucherzentrale-brandenburg.de, auf was bei der Herstellung und Nutzung dieser eigenen Masken geachtet werden muss.

Derweil arbeitet die Bundesregierung weiterhin daran, durch den Kauf von medizinischen Atemschutzmasken aus dem Ausland die Situation zu entlasten und parallel eine heimische Produktion aufzubauen. „Erst, wenn die Politik den flächendeckenden Vorrat an medizinischen Masken wirklich sichergestellt hat, können wir über eine Maskenpflicht sprechen“, sagt Busch-Petersen.