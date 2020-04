„Et nunc reges intelligite. Erudimini qui iudicatis terram…“ (2. Psalm)

(„Nun denn, ihr Könige,

kommt zur Einsicht, lasst euch warnen, ihr Richter der Erde“)

Deutschland – ein Patient im Wachkoma. Seit Wochen künstlich sediert, um die Folgen einer Infektion zu bewältigen. Wie es aussieht, haben Körper und Geist das Schlimmste, die akut lebensbedrohliche Phase der Krankheit überstanden. Und jetzt?

Wenn nicht alles täuscht, beginnt kommende Woche der langsame Prozess des Aufweckens. Der Druck aus Wirtschaft und Politik ist groß – denn soviel ist klar: Je länger der komatöse Zustand dauert, desto größer das Risiko, dass der Patient vollends kollabiert und irreparable Schäden erleidet.

Man wird den Regierenden in Bund, Ländern und Kommunen kaum vorwerfen können, in der Krise der vergangenen Woche nicht verantwortungsvoll und besonnen gehandelt zu haben: Das Gesundheitswesen hat den Stresstest soweit absehbar überstanden, erste finanzielle Hilfen wurden rasch bereitgestellt, und die Bürger haben die verordneten Einschränkungen im Großen und Ganzen diszipliniert akzeptiert.

Unternehmer Harald Christ.

Foto: David Heerde

Aber selbst wenn das öffentliche Leben Schritt für Schritt wieder in Gang kommt – eines ist völlig klar: Der Shutdown wird schwerwiegende Langzeitfolgen haben, die uns alle über Jahre beschäftigen werden. Und die uns vor Fragen stellen werden, deren Beantwortung mindestens genauso heikel und schwierig sein wird wie die akute Bekämpfung der Pandemie!

Da sind zunächst einmal die gewaltigen finanziellen Umwälzungen, die nicht nur Deutschland, sondern die gesamte Eurozone über lange Zeit belasten werden. Wenn Staaten ihre Volkswirtschaften mit hunderten Milliarden an Hilfsgeldern fluten, dann bedeutet das: Der Ausbruch der nächsten Schuldenkrise ist nur eine Frage der Zeit. Und das nicht nur in Italien und Spanien, sondern auch bei uns – mit schwer kalkulierbaren Folgen für die Stabilität unseres Bankensystems.

Es wird ein heikler Spagat, den Wirtschaftsmotor in den kommenden Monaten mit der notwendigen Liquidität wieder in Gang zu setzen und gleichzeitig das Schuldenvirus an einer unkontrollierten Verbreitung zu hindern. Absehbar ist bereits jetzt, dass diese Aufgabe zu schweren politischen Auseinandersetzungen führen wird, ja, führen muss. Die auch vor der Krise schwelenden Verteilungskämpfe werden eine neue Dimension erreichen.

Auch mit Blick auf die globalen Wirtschaftsbeziehungen werden sich neue Fragen stellen – oder genauer: bisher verdrängte Probleme in den Vordergrund schieben. Wenn einerseits US-Präsident Trump der Weltgesundheitsorganisation seine Solidarität aufkündigt, während China zur gleichen Zeit öffentlichkeitswirksame Hilfsflüge nach Spanien und Italien inszeniert, dann wird erkennbar, dass der Kampf der (Wirtschafts)Systeme am Beginn einer neuen Runde steht. Die Positionierung Deutschlands in dieser Auseinandersetzung wird eines der zentralen Probleme, mit denen sich die Politik beschäftigen muss.

Es ist ja wahr: Kaum ein Staat hat von der Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte so sehr profitiert wie Deutschland. Was wir dabei sträflich verdrängt haben, ist der Blick auf die Verletzlichkeit und Krisenanfälligkeit globaler Wertschöpfungsketten.

Über die Stärken und Schwächen unseres föderalen Systems ist mit Blick auf die Corona-Krise schon viel diskutiert und geschrieben worden. Insgesamt wird man zugestehen müssen, dass die Institutionen bei allen Reibungsverlusten gut funktioniert haben. Trotzdem ist es dringend geboten, für künftige Krisen einen Mechanismus zu entwickeln, der in der Lage ist, notwendige Entscheidungen schneller und auch zentraler zu fällen.

Das Defizit wird in diesen Tagen besonders deutlich. Denn der stellenweise peinliche Versuch einzelner Landespolitiker, sich in der Diskussion über die richtige Exitstrategie aus dem Shutdown medienwirksam zu profilieren, wirft gerade ein fahles Licht auf das ansonsten gelungene Krisenmanagement der Regierenden. Schon der griechische Philosoph Xenophon hat in seinem Geschichtsepos Anabasis präzise beschrieben, wie der Mensch in Krise und Bewährung seine wahren Qualitäten und Schwächen zeigt. Die meisten Verantwortlichen haben diesen Test bisher bestanden. Aber eben nicht alle.

Die Bewältigung der Krisenfolgen und die Positionierung in den damit zusammenhängenden Fragen wird, dazu bedarf es keiner Hellseherei, die Politik bis weit ins nächste Jahr entscheidend prägen und wohl auch das zentrale Thema des Bundestagswahlkampfes 2021 werden. Welch eine Pointe: Vor nicht einmal einem Jahr wurde die Halbwertszeit der regierenden großen Koalition auf Wochen, allenfalls wenige Monate taxiert.

Und heute? Krisen sind immer auch die große Stunde der Exekutive. Gut möglich, dass sich aus dieser Tatsache eine Dynamik entwickelt, die vor wenigen Wochen noch für undenkbar gehalten wurde. Das gilt auch und vielleicht besonders für die krisenerprobte Bundeskanzlerin.

Harald Christ (48), Berliner Unternehmer, war Gründungsmitglied des Wirtschaftsforums der SPD, außerdem Mittelstandsbeauftragter der SPD. Ende 2019 trat er aus der SPD aus und begründete dies mit dem Linksruck der Partei. Im März dieses Jahres schloss er sich der FDP an. Er ist Chef der Berliner Agentur Consultum Communications.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.