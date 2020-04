Die Bürgersteige sollen flacher werden

Manchmal sind es wenige Zentimeter, die den Unterschied machen. Etwa an Berlins Gehwegen. Viele Fußgänger steigen über erhöhte Bordsteinkanten einfach hinweg, für Rollstuhlfahrer und Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, sind jedoch selbst die drei Zentimeter hohen Ränder häufig ein schwerwiegendes Hindernis. Dieses soll bald in Berlin aus dem Weg geräumt werden.

Mit dem Fußverkehrsteil des Mobilitätsgesetzes hat der Senat im Januar beschlossen, Bordsteine an Fußgängerüberwegen abzusenken. Was dies genau heißt, wird jetzt deutlich: Bordsteinkanten, so die Entscheidung des Senats, sollen an Fußgängerüberwegen künftig bis auf Fahrbahnniveau eingeebnet werden. „In Abstimmung mit den Behindertenverbänden soll der bisherige 3cm-Kompromiss überarbeitet werden, weil die 3cm vor allem für die wachsende Zahl von Rollatorennutzenden immer noch eine echte Hürde darstellen. Daher sollen Bordsteine künftig auf 0cm abgesenkt werden“, teilte die von Senatorin Elke Breitenbach (Linke) geführte Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales nun auf eine Anfrage der SPD-Fraktion mit.

Für Sehbehinderte gibt es taktile Elemente im Bordstein

Die neue Regelung soll die seit einigen Jahren geltende 3-Zentimeter-Lösung in Berlin ablösen. Sie war ein Kompromiss zwischen Seh- und Mobilitätseingeschränkten Menschen. Während Rollatornutzer an Bordsteinkanten hängen bleiben, sind die Ecken für Blinde wichtig, um zu merken, wo die Fahrbahn beginnt. Mit der neuen Regelung werden daher an komplett abgesenkten Bordsteinen neben den Rampen taktile Elemente eingelassen. Die weißen Steine mit drei leicht erhöhten Streifen weisen Sehbehinderte auf die nahende Fahrbahn hin.

Unterstützt wird die Änderung, wie viele andere Passagen des Gesetzentwurfs, vom Fußgängerverband FUSS e.V., der wie verschiedene Behindertenverbände daran mitgewirkt hat. Zugleich spricht Verbandssprecher Roland Stimpel von einem „Zielkonflikt“ bei der Maßnahme. „Abgesenkte Bordsteine sind auch immer Einladungen für Radfahrer und Rollerfahrer.“ Für die könne die Kante gar nicht hoch genug sein, findet Stimpel, da sie mit ihren Fahrzeugen auf die Fahrbahn oder ausgewiesene Radwege, nicht jedoch auf die Gehwege gehörten. Eine Lösung für diese Frage scheint bislang jedoch nicht in Sicht. Noch offen ist, ab wann Bordsteinkanten in Berlin tatsächlich bis auf Fahrbahnniveau abgesenkt werden. Das Abgeordnetenhaus muss das Gesetz noch verabschieden. Womöglich im Frühsommer.