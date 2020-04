Coronavirus in Berlin: Handel hofft auf Kulanz und Kompromisse

Berlin. Ingo Herpolsheimer betreibt an der Schloßstraße in Steglitz auf 2500 Quadratmetern Fläche das Geschäft „Werken Spielen Schenken“. Neben Spielwaren hat Herpolsheimer in seinem Laden vor der Corona-Krise auch Stofftiere, Modellbausätze, Schreibwaren und Deko-Artikel verkauft. Seit vier Wochen jedoch ist sein Geschäft zu. „Werken Spielen Schenken“ sei in dieser Zeit wohl ein Umsatz von mehr als 250.000 Euro entgangen, schätzt der Besitzer. Möglichst schnell hofft er nun auf eine Ende der Kontaktbeschränkungen.

Hoffnungen machen dem Einzelhändler vor allem die neuen Leitlinien, auf die sich Bund und Länder am Mittwochnachmittag geeinigt hatten. Demnach könnten Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von unter 800 Quadratmetern ab Montag nächster Woche wieder öffnen. In Berlin könnte es aber noch bis Mitte nächster Woche dauern, sagte Berliner Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag nach der Sitzung des Senats. Die Koalition werde zunächst Anfang der Woche die eigene Verordnung präzisieren. Zudem benötige auch der Handel Zeit, sich vorzubereiten.

Spielwarenhändler Ingo Herpolsheimer hofft mit Blick auf die nahenden Öffnungen auf Kompromisse. „Wir haben die Möglichkeit Teilflächen zu schließen und hoffen, dann auch öffnen zu können“, sagte Herpolsheimer. Nach eigener Aussage könne er Flächen seines Ladens voneinander abtrennen. Der entsprechende Teilbereich mit einer Größe von 800 Quadratmetern solle dann öffnen. „Im Moment sind wir dabei, die Kassenbereiche so zu präparieren, wie es die Supermärkte vorgemacht haben“, so Herpolsheimer. Kassierer sollen bei „Werken Spielen Schenken“ also demnächst beim Bezahlvorgang mit einer Plexiglasscheibe vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden.

Auch Roman Rahaus, Inhaber des familiengeführten Berliner Einrichtungshauses Rahaus, ist sich unsicher, ob jedes seiner fünf Möbelhäuser in der nächsten Woche wieder öffnen darf. „Meine Mitarbeiter würden lieber heute als morgen wieder arbeiten“, sagte der Geschäftsführer. 85 seiner 100 Beschäftigten befänden sich derzeit in Kurzarbeit. Die vom Bund und den Ministerpräsidenten beschlossene Maßgabe, wonach Läden bis 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen, leuchte ihm allerdings nicht ein, so Rahaus. Vielmehr hätte er sich eine Regelung gewünscht, die eine maximale Personenzahl bezogen auf eine bestimmte Fläche vorgibt. „Jeder, der etwas nachzuholen hat, geht doch jetzt trotzdem in die Innenstädte und kauft ein“, sagte Rahaus. Auch er werde versuchen, seine Geschäfte entsprechend zu verkleinern – und nur 800 Quadratmeter Ladenfläche zu öffnen, kündigte er an. Ob das tatsächlich erlaubt ist, wird der Senat präzisieren müssen.

Dürfen kleine Läden in großen Shopping-Centern öffnen?

In der Verordnung wird dann auch stehen müssen, wie sich kleinere Händler in Shopping-Malls verhalten sollen. Kay Behrendt betreibt im Stilwerk, einem Einkaufszentrum für Einrichtungs- und Haushaltsartikel in der City West, das Lichthaus Mösch. Sein Geschäft habe 780 Quadratmeter Fläche. Dennoch sei ihm noch nicht klar, ob er öffnen dürfe. Die Lage sei in Bezug auf Shopping-Malls noch nicht eindeutig, so Behrendt. Er persönlich könne sich auch eine generelle Maskenpflicht vorstellen. „Dann könnten die Center auch wieder öffnen“, so Behrend.

Etwa 50.000 Euro Umsatz habe sein Geschäft pro Woche Schließung verloren. Seine 25 Mitarbeiter habe er dennoch nicht in Kurzarbeit schicken müssen. Anstatt stationär im Geschäft zu verkaufen, konzentriere sich seine Firma derzeit auf das Projektgeschäft: Am Flughafen Schönefeld etwa bauen Beschäftigte des Lichthauses Mösch derzeit in einem Terminal neue Beleuchtungsanlagen ein.