Pakettransporter stößt mit Krankenwagen zusammen

Falkensee. Ein Transporter eines Paketdienstleisters ist in Falkensee (Landkreis Havelland) mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Der 30 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall am frühen Mittwochabend an einer Kreuzung schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 54-jährige Beifahrer des Krankenwagens erlitt leichte Verletzungen.

Laut Polizei war der Rettungswagen mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs. Der Transporterfahrer habe den Wagen offenbar nicht bemerkt. Der Rettungswagen hatte kurz zuvor noch wartende Fahrzeuge überholt. Der Transporterfahrer erhielt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Den Schaden bezifferte die Polizei auf 40 000 Euro.