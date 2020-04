Mann hortet Rauschmittel in Wohnung: Untersuchungshaft

Neuruppin. Polizisten in Neuruppin haben nach einem Hinweis die Wohnung eines Mannes durchsucht und zahlreiche Drogen sichergestellt. Der 33-Jährige, der der Polizei bereits bekannt war, wurde am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. In einem Zimmer der Wohnung fanden die Beamten verschiedene Mengen an Amphetaminen, Haschisch und Kokain. Zudem wurden ein Beil und ein Klappmesser sichergestellt.

( dpa )