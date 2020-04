GEW: Kein gewohnter Unterricht in diesem Schuljahr

Berlin. Eine Rückkehr zum gewohnten Schulunterricht ist aus Sicht der Berliner GEW-Vorsitzenden Doreen Siebernik in diesem Schuljahr unwahrscheinlich. Auch wenn die Schulen, wie von der Senatsbildungsverwaltung angekündigt, am 27. April schrittweise wieder öffnen sollen, rechne sie nicht damit, dass vor den Sommerferien wieder alle Schüler wie zuvor unterrichtet werden, sagte Siebernik am Donnerstag. In jedem Fall werde es zunächst Unterricht in kleineren Lerngruppen geben, zum Beispiel im Wochenwechsel.

"Wir haben jetzt eine so besondere Situation. Da sollte die Notengebung nicht im Mittelpunkt stehen", sagte Siebernik. "Man muss als erstes die zurückliegenden vier Wochen mit den Schülern aufarbeiten." In der Einstiegsphase sei es deshalb wichtig, dass sie soziale Bindungen knüpften, aber nicht, Diktate oder Mathe-Arbeiten zu schreiben.

Während der Corona-Krise sollten die Berliner Schulen, wenn sie wieder offen sind, häufiger gereinigt werden, forderte Siebernik. Es müsse sichergestellt sein, dass Reinigungskräfte auch während des Tages arbeiteten und zum Beispiel die Toiletten putzen oder auch Türklinken abwischen könnten. Bevor die Schulen öffnen, müsse außerdem geklärt sein, wie sich das Mittagessen in den Schulen künftig organisieren lasse. Aber auch, wie Kinder in den Pausen einerseits die Möglichkeit bekommen könnten, sich zu bewegen, andererseits die Ansteckungsgefahr möglichst klein gehalten werde.

Dass die Senatsbildungsverwaltung an den Abschlussprüfungen festhält, sieht Siebernik kritisch. "Die MSA-Prüfungen durchzuziehen, bringt viele Ungerechtigkeiten mit sich." In der Zeit der Schulschließung sei die psychische Belastung für viele Schüler groß. "Wir haben viele besorgte Mails von Eltern, Kollegen und Schülern bekommen", so die GEW-Vorsitzende. "Wenn man dieses Jahr auf die MSA-Prüfungen verzichten würde, geht die Welt nicht unter." Stattdessen könnten Durchschnittsnoten auf Basis der vergangenen zwei Schuljahre gebildet werden.