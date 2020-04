Corona-Absage: Diese Großveranstaltungen in Berlin fallen wohl aus

Berlin. Bund und Länder haben am Mittwoch wegen der Coronavirus-Pandamie Großveranstaltungen bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Auch Fußballspiele und viele Festivals sind davon betroffen, selbst das diesjährige Oktoberfest steht auf der Kippe. Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einigten sich bei einer Schaltkonferenz auf dieses prinzipielle Verbot. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen durch die Länder getroffen werden.

Viele Veranstalter reagierten bereits am Mittwoch auf das bundesweite Veranstaltungsverbot. Abgesagt wurden unter anderem das Zwillingsfestival Hurricane und Southside, Deichbrand, Highfield und M’era Luna. Am Donnerstag zogen auch die Veranstalter des größten Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken nach und verkündeten, dass das Event in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Auch die Festival-Giganten Rock am Ring und Rock im Park werden wegen des Veranstaltungsverbots in diesem Jahr nicht stattfinden. Das gaben die Organisatoren Donnerstagvormittag auf der offiziellen Website bekannt.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Welche Auswirkung hat das Veranstaltungsverbot auf Berlin? Welche Konzerte und Festivals müssen in diesem Sommer abgesagt werden? Zum Teil äußerten sich die Veranstalter noch nicht konkret zu den Corona-Vorgaben. Es erscheint allerdings unwahrscheinlich, dass Konzerte in Berlin mit mehreren Zehntausend Gästen angesichts der bundesweiten Vorgaben tatsächlich stattfinden können.

Lesen Sie auch: Rammstein und Co.: Diese Konzerte und Festivals fallen aus

Veranstaltungen wegen Corona abgesagt - Eine Auswahl Berliner Konzerte und Events:

Konzerte und Shows in der Berliner Waldbühne

29. und 30. Mai: Udo Lindenberg

31. Mai: Sarah Connor

6. Juni: Mario Barth

8. Juni: System Of A Down

10. Juni: Foo Fighters

13. Juni: Schlagernacht des Jahres

20. Juni: Berliner Philharmoniker

23. Juni: Iron Maiden

24. Juni: Taylor Swift

25. Juni: Pearl Jam

7. Juli: Volbeat

9. Juli: Björk

22. Juli: Céline Dion

24. Juli: Roland Kaiser

1. August: Dieter Thomas Kuhn

7. August: Slipknot

8. August: Broilers

15. August: West-Eastern Divan Orchestra

18. und 19. August: Die Toten Hosen

29. August: Die drei ???

Veranstaltungen im Berliner Olympiastadion

4. und 5. Juli: Rammstein

11. und 12. Juli: BTS

Konzerte und Events in der Wuhlheide

3. Juni: Green Day/Weezer

14. Juni: Die Fantastischen Vier

20. Juni: Adel Tawil

11./12./14./15./16. August: Seeed

22. August: Deichkind

Laut derzeitigem Stand soll das Lollapalooza-Festival in Berlin wohl stattfinden. Das Veranstaltungsdatum am 5. und 6. September liegt außerhalb des Zeitraums für Veranstaltungsverbote. Bei dem Festival sollen unter anderem Rage Against The Machine und Miley Cyrus auftreten.