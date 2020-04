Elternausschuss sieht viele offen Fragen bei Schulöffnung

Berlin. Der Berliner Landeselternausschuss findet die ab 27. April geplante schrittweise Wiedereröffnung der Schulen im Grundsatz richtig, sieht aber auch noch viele offene Fragen. "Natürlich werden viele Familien froh darüber sein, dass sie endlich ihren Alltag wieder anders als bisher gestalten und Eltern wieder arbeiten gegen können", sagte der Vorsitzende des Gremiums, Norman Heise, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Aber da gibt es auch Eltern, die Ansteckungsgefahr fürchten und sich fragen, wie soll das funktionieren mit den hygienischen Bedingungen an den Schulen."

Geklärt werden müssen nach Einschätzung von Heise nunmehr räumliche und organisatorische Fragen, da Klassen wegen des Abstandsgebots wohl nicht mehr komplett unterrichtet werden können. Auch zusätzliche Reinigungsintervalle oder die Bereitstellung von ausreichend Desinfektionsmittel müssten sichergestellt werden. Und: "Auch die Jahrgänge, die zunächst noch nicht starten, brauchen eine Perspektive." Zudem müsse die Notbetreuung ausgeweitet werden.

Nach Angaben von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) soll der Unterricht nach wochenlangem Shutdown wegen der Corona-Pandemie am 27. April für die 10. Klassen starten. Am 4. Mai sollen die 11. Klassen an Gymnasien, die 9. und 12. Klassen an den Integrierten Sekundarschulen sowie die 6. Klassen an Grundschulen folgen. Die Abiturprüfungen beginnen bereits am 20. April.