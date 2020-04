Coronavirus in Berlin: Abiturprüfungen starten am Montag

Trotz der Corona-Krise starten am Montag die Abiturprüfungen in Berlin. Die MSA-Prüfung Deutsch wurde auf Juni verschoben.

Berlin. In Berlin sollen die Abiturprüfungen am Montag starten. Das kündigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag an. Los gehe es zunächst mit dem Fach Latein, zwei weitere Prüfungen folgten dann im Lauf der Woche, sagte Scheeres im Interview mit dem RBB-Inforadio.

Scheeres verteidigte die Entscheidung, an den Abiturprüfungen festzuhalten. Es gehe darum, dass die Berliner Jugendlichen an den Hochschulen in ganz Deutschland studieren könnten. Berlins Schulen sollen dann schrittweise ab der Woche darauf öffnen: "Wir in Berlin werden am 27. April in den 10. Klassen anfangen. Uns ist es wichtig, dass die MSA-Schülerinnen und Schüler genügend Vorbereitungszeit haben", erklärte die Senatorin.

MSA-Prüfung Deutsch auf 3. Juni verlegt

Geplant sei, mit den Abschlussklassen zu beginnen. "In den Grundschulen werden wir am 4. Mai mit der sechsten Klasse an den Start gehen", sagte Scheeres. Eine Prüfung im Bereich des Mittleren Schulabschlusses im Fach Deutsch soll verschoben werden. "Da sollte am 30. Mai schon die Prüfung stattfinden. Und wir verlegen sie auf den 3. Juni. Damit die Schülerinnen und Schüler noch genügend Lernzeit haben", so die Bildungssenatorin.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Scheeres versicherte, in den Schulen werde auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geachtet. So müssten beispielsweise die Tische der Schüler 1,50 Meter auseinander stehen, es müsse auch genügend Seife für regelmäßiges Händewaschen zur Verfügung stehen. "Und es ist wichtig, dass die Schulen sehr gut gereinigt sind. Das werden auch die Schulträger gewährleisten."