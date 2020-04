S-Bahn Berlin: Entgleister Zug sorgt für Verkehrsbehinderungen

Berlin. Eine am Mittwochabend in Berlin-Lichtenberg entgleiste S-Bahn sorgt am Donnerstag noch immer für Verkehrsbeschränkungen im Osten der Stadt. Züge der S-Bahn-Linie S5 fahren nur zwischen Mahlsdorf und Wuhletal sowie zwischen Ostbahnhof und Westkreuz, sagte eine Sprecherin der S-Bahn am Morgen.

S-Bahn in Lichtenberg entgleist: Die Einschränkungen im Überblick

Die Linie S75 fährt nur noch im 20-Minuten-Takt zwischen Wartenberg und Lichtenberg

Zwischen Wuhletal und Biesdorf verkehren Busse.

Die Linie S5 fährt von Mahlsdorf bis Wuhletal sowie zwischen Ostbahnhof und Westkreuz.

Fahrgäste mit den Zielen Wuhletal, Lichtenberg, Frankfurter Allee und Alexanderplatz können auf die U-Bahn-Linie U5 ausweichen.

Die Linie S7 fährt zwischen Ahrensfelde und Potsdam Hauptbahnhof. Zwischen Ostkreuz und Potsdam verkehre sie zudem im 10-Minuten-Takt.

Eine Übersicht aller Fahrplanänderungen nach dem Unfall in Lichtenberg finden Sie auch auf der Seite der Berliner S-Bahn.

S-Bahn entgleist: Schiene bohrt sich durch Scheibe

Bei dem Unfall am Mittwochabend waren alle 15 Fahrgäste nach Angaben der Bahn unverletzt geblieben. Der letzte Waggon des Zugs der Linie S75 war bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Lichtenberg aus den Schienen gesprungen und seitlich weggekippt. Eine Stromschiene bohrte sich dabei durch die Scheibe des leeren Führerstands des letzten Wagens.

Ein Wagen eines Zuges der S75 ist seitlich weggekippt.

Foto: Thomas Peise

Die Bundespolizei habe die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. „Es wird in alle Richtungen ermittelt“, sagte eine Bundespolizeisprecherin. Angaben zur Unfallursache konnten demnach noch nicht gemacht werden. Ob eine Straftat vorliegt, sei ebenfalls noch unklar.

Der liegengebliebene Zug wird laut Bahnsprecherin am Vormittag untersucht. Der entgleiste Waggon müsse nach Abschluss der Ermittlungen geborgen werden. Wann die Streckensperrung aufgehoben sein wird, konnte die Sprecherin nicht sagen.