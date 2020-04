Reaktionen auf Maßnahmen: „Völlig unverständliche Regelung“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), hier in der Charité, hat am Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Ministerpräsidenten beraten – und steht zu den Entscheidungen.

Berlin. Seit dem frühen Nachmittag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder darüber beraten, wie der Ausstieg aus den harten Anti-Corona-Maßnahmen wie Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen schrittweise wieder gelockert werden können. Demnach sollen viele der bestehenden Einschränkungen bis zum 3. Mai verlängert werden. In einigen Bereichen soll es aber auch wesentliche Änderungen geben, wie aus dem „Beschlussvorschlag Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der COVID-19-Epidemie“ hervorgeht. Berliner Wirtschaftsvertreter reagierten am Mittwochabend zunächst enttäuscht – und äußerten die Hoffnung, dass der Berliner Senat, der auf seiner Sitzung am Donnerstag die Umsetzung der Maßnahmen berät, noch einige Korrekturen vornimmt.