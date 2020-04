Coronavirus in Berlin: So wird auf die Lockerungen reagiert

Berlin. Seit dem frühen Nachmittag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder darüber beraten, wie der Ausstieg aus den harten Anti-Corona-Maßnahmen wie Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen schrittweise wieder gelockert werden können. Demnach sollen viele der bestehenden Einschränkungen bis zum 3. Mai verlängert werden.

In einigen Bereichen soll es aber auch wesentliche Änderungen geben, wie aus dem „Beschlussvorschlag Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der COVID-19-Epidemie“ hervorgeht. Berliner Wirtschaftsvertreter reagierten am Mittwochabend zunächst enttäuscht – und äußerten die Hoffnung, dass der Berliner Senat, der auf seiner Sitzung am Donnerstag die Umsetzung der Maßnahmen berät, noch einige Korrekturen vornimmt.

Kommentar: Corona-Regeln gelockert: Ein vorsichtiger Schritt

Dehoga: „Öffnungsverbot bis zum 3. Mai ist eine Katastrophe“

So sollen Restaurants weiterhin geschlossen bleiben. Davon ausgenommen ist die Lieferung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Auch bei den strengen Auflagen für Hotels – nur Geschäfts-, kein Tourismusbetrieb – soll es bleiben.

„Selbstverständlich ist die Branche bereit, alle notwendigen Maßnahmen, die von der Wissenschaft und der Politik definiert werden, mitzutragen“, sagte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga). Jedoch sei für „unsere Restaurants und Gaststätten ein weiteres Öffnungsverbot bis zum 3. Mai natürlich eine Katastrophe“, fügte Lengfelder hinzu.

Viele Betriebe stünden schon heute mit dem Rücken an der Wand. „Die Betriebskosten, speziell die Mieten, laufen weiter – und das bei null Umsatz“, so Lengfelder. Die Soforthilfen von Bund und Land seien da nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Viele Betriebe sind von der Insolvenz bedroht und damit natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze“, sagte Lengfelder der Berliner Morgenpost.

LSB spricht sich für stufenweise Öffnung der Sportanlagen aus

Auch Sportstätten und Schwimmbäder sollen weiter geschlossen bleiben. Der Landessportbund Berlin spricht sich dagegen für eine stufenweise Öffnung der Sportanlagen aus. „Unsere Sportvereine können mit ihren vielfältigen Angeboten einen wertvollen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt leisten. Gerade auch Kinder und Jugendliche leiden unter den Einschränkungen sehr“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel in einer am Mittwoch verschickten Mitteilung. „Umso wichtiger ist es, ihnen wieder Bewegung und Sport zu ermöglichen.“ Die Öffnung der Sportanlagen in der Hauptstadt stehe nicht im Widerspruch zu den geltenden Auflagen und Beschränkungen, hieß es.

Gemeinsam mit Sportmediziner Bernd Wolfarth von der Berliner Charité hat der LSB daher eine Zehn-Punkte-Kriterienliste erarbeitet, die Rahmenbedingungen für die Nutzung von Sportanlagen vorgeben kann. Die Liste soll nun gemeinsam mit der Senatsverwaltung erörtert werden. Demnach sollen unter anderem Umkleidekabinen und Duschen geschlossen bleiben, eigene Getränke mitgebracht und die Abstandsregeln eingehalten werden.

Außerdem sollten die Räumlichkeiten „so gut es geht belüftet“ sein und es vor und nach dem Training nur eine kurze Aufenthaltsdauer geben. „Uns ist sehr wohl bewusst, dass es für manche Sportarten leichter ist, sich an die bestehenden Hygiene- und Kontaktregeln zu halten. Uns geht es dennoch darum, viele Sportarten einzubeziehen, um möglichst vielen Menschen in dieser Stadt Sport zu ermöglichen“, sagte Härtel. Die Vereine seien nach Ansicht des LSB gut in der Lage, auf die Einhaltung der bestehenden Vorschriften zu achten.

Handelsverband hofft dringend auf Nachbesserungen

Besonders umstritten sind aber auch die in Aussicht gestellten Lockerungen für den Einzelhandel. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen von Montag an unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Dies gilt unabhängig von der Verkaufsfläche auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Supermärkte hatten während der Krise ohnehin geöffnet. Die Geschäfte sollen demnach unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen dürfen.

Für Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, eine „völlig sachfremde und unverständliche Regelung, die Berlin hoffentlich nicht übernehmen wird“. Die Quadratmeterbeschränkung sei eine Form der Diskriminierung, die nicht akzeptabel sei und fatale Auswirkungen gerade auch auf die Beschäftigten habe. „Wir sehen, dass damit insbesondere Betriebe mit vielen Mitarbeitern betroffen sind, wir hoffen dringend auf Nachbesserungen“, so Busch-Petersen zur Berliner Morgenpost.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat dagegen die Empfehlung zur Wiedereröffnung von Buchhandlungen, Bibliotheken und Archiven begrüßt. „Dies ist insbesondere eine gute Nachricht sowohl für die Buchhandlungen als auch für die Autoren und für ihre Verlage“, sagte Grütters. „Ich hoffe sehr, dass wir in den kommenden Wochen Schritt für Schritt und unter Einhaltung hygienischer Vorschriften dazu kommen werden, auch weitere Kultureinrichtungen wieder für die Künstler und ihr Publikum zu öffnen.“