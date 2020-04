Coronavirus in Berlin - Zahl der Infizierten steigt auf 4870 - 74 Tote

Das Coronavirus hat Berlin weiter im Griff. Bei 4870 Menschen wurde eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Davon sind 2864 Patienten wieder genesen und 74 gestorben.

21.06 Uhr: Dregger fordert "gesicherte Perspektive" für Unternehmen

Die Berliner Unternehmen brauchen nach Ansicht von CDU-Fraktionschef Burkard Dregger verlässliche politische Vorgaben, wie es in der Corona-Krise mittelfristig weitergehen soll. „Viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, deshalb fordere ich den Senat auf, eine Perspektive zu schaffen nicht nur bis Anfang Mai“, sagte er am Donnerstag in der RBB-„Abendschau“.

Messe, Hoteliers oder Restaurants benötigten eine „gesicherte Perspektive“, so Dregger. „Damit sie entscheiden können, dass sie durchhalten. Und wir wollen, dass sie durchhalten, weil sie Arbeitsplätze sichern.“ Wenn nötig, müsse es auch weiter staatliche Hilfen geben. „Das wird nicht an der CDU-Fraktion scheitern.“

20.26 Uhr: Zahl der bestätigten Infektionen in Berlin steigt auf 4870

In Berlin gibt es derzeit 4870 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus, 134 mehr als gestern. 2428 Personen sind männlich, 2436 weiblich. Bei sechs Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 599 Personen, davon werden 128 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 74 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben. Das ist ein Anstieg um zwölf Personen. Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: zwei der Verstorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt, acht 50 bis 59 Jahre alt, sechs verstorbene Patienten waren 60 bis 69 Jahre alt, 15 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt und 43 verstorbene Patienten waren 80 Jahre und älter.

Charlottenburg-Wilmersdorf: 588 (+18) Genesen: 417

Friedrichshain-Kreuzberg; 402 (+5) Genesen: 313

Lichtenberg: 183 (+6) Genesen: 129

Marzahn-Hellersdorf: 189 (+11) Genesen: 109

Mitte: 748 (+25) Genesen: 533

Neukölln: 501 (+22) Genesen: 359

Pankow: 487 (+25) Genesen: 337

Reinickendorf: 397 (+31) Genesen: 231

Spandau: 195 (+15) Genesen: 124

Steglitz-Zehlendorf: 423 (+8) Genesen: 252

Tempelhof-Schöneberg: 505 (+25) Genesen: 351

Treptow-Köpenick 252 (+12) Genesen: 180

