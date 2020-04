Coronavirus in Berlin - Zahl der Infizierten steigt auf 4870 - 74 Tote

Das Coronavirus hat Berlin weiter im Griff. Bei 4870 Menschen wurde eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Davon sind 3335 Patienten wieder genesen und 74 gestorben.

8.46 Uhr: 10. Klassen haben ab 27. April wieder Unterricht

Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat am Donnerstag im RBB-Inforadio erklärt, dass am 27. April der Unterricht für die 10. Klassen beginnt. Es soll gewährleistet werden, dass die Schüler ausreichend Zeit haben, um sich auf den Mittleren Schulabschluss vorzubereiten. Außerdem kündigte Scheeres an, dass die MSA-Prüfung im Fach Deutsch auf Anfang Juni verschoben wird.

Die Schüler der 6. Klassen werden ab dem 4. Mai wieder zur Schule gehen. Die Abiturprüfungen beginnen am kommenden Montag, den 20. April.

7.50 Uhr: So hat das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf geöffnet

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Öffnungs- und Sprechzeiten des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf.

7 Uhr: Keine CSD-Parade in Berlin

Infolge des Verbots von Großveranstaltungen bis 31. August wegen der Corona-Krise fällt in Berlin auch die Parade zum Christopher Street Day aus. Der Berliner CSD soll am 25. Juli aber in einer Onlinevariante stattfinden, wie die Veranstalter mitteilten.

6.38 Uhr: Pflegepersonal soll dauerhaft bei Vivantes arbeiten

In der Corona-Klinik in den Messehallen werden für die ersten 500 Betten laut den Verantwortlichen 100 Ärzte und 500 Pflegekräfte benötigt. Der landeseigene Berliner Klinik-Konzern Vivantes zählt bislang rund 800 Bewerbungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Bislang habe man davon rund 100 Bewerbungen abgearbeitet. „Der Personalrecruiter schätzt, dass sich ein Viertel für das Corona-Zentrum auf dem Messegelände bewerben wird“, so die Sprecherin weiter

Das Pflegepersonal wird nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes beschäftigt, erhält zunächst Verträge für ein halbes Jahr, allerdings auch eine Übernahmegarantie, hieß es. Die meisten hätten sich bislang gemeldet, um vorübergehend zu helfen, sagte Detlev Corsepius, der für den künftigen Betreibers Vivantes das Projekt leitet. „Wir versuchen aber, jeden, der sich meldet, zu überzeugen, dauerhaft bei uns zu bleiben.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

6.34 Uhr: Corona-Klinik wohl Ende April fertig

Die Corona-Klinik in den Messehallen unter dem Funkturm nimmt langsam Formen an. Man sei im Zeitplan, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch bei einem Rundgang durch das künftige Behandlungszentrum Jafféstraße, in dem einmal bis zu 1000 Covid-19-Patienten versorgt werden sollen. Ein Datum für die Eröffnung nannten die Verantwortlichen nicht. Aber: „Ende April könnten wir schaffen“, sagte Projektleiter Albrecht Broemme.

Gesundheitssenatorin @dil_kal auf der Baustelle Covid19-#Behandlungszentrum: „In Berlin ist es uns gelungen, der Pandemie das Tempo zu nehmen. Wir müssen aber mit einer zweiten und auch dritten Welle rechnen. Das Behandlungszentrum ist dafür ein wichtiger Baustein.“#COVID19 pic.twitter.com/IIo8ce8DG7 — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) April 15, 2020

Dann sollen zumindest die ersten 500 Betten in Halle 26 stehen. Der zweite Teil des Behandlungszentrums soll in Halle 25 entstehen. Man könnte in der kommenden Woche mit dem Ausbau anfangen, sagte Broemme. Einzige Voraussetzung sei, dass das Geld dafür vom Abgeordnetenhaus freigegeben werde. Das hatte insgesamt 92,5 Millionen Euro für das Projekt und alle benötigten Geräte bewilligt. Die wiederum würden derzeit alle beschafft. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.28 Uhr: Dehoga-Chef: Betriebe stehen mit Rücken an der Wand

Bei den strengen Auflagen für Hotels – nur Geschäfts-, kein Tourismusbetrieb – soll es bleiben. „Selbstverständlich ist die Branche bereit, alle notwendigen Maßnahmen, die von der Wissenschaft und der Politik definiert werden, mitzutragen“, sagte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga). Jedoch sei für „unsere Restaurants und Gaststätten ein weiteres Öffnungsverbot bis zum 3. Mai natürlich eine Katastrophe“, fügte Lengfelder hinzu.

Viele Betriebe stünden schon heute mit dem Rücken an der Wand. „Die Betriebskosten, speziell die Mieten, laufen weiter – und das bei null Umsatz“, so Lengfelder. Die Soforthilfen von Bund und Land seien da nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Viele Betriebe sind von der Insolvenz bedroht und damit natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze“, sagte Lengfelder der Berliner Morgenpost.

6.27 Uhr: Grütters begrüßt Wiedereröffnung von Buchhandlungen und Bibliotheken

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat die Empfehlung zur Wiedereröffnung von Buchhandlungen, Bibliotheken und Archiven begrüßt. „Dies ist insbesondere eine gute Nachricht sowohl für die Buchhandlungen als auch für die Autoren und für ihre Verlage“, sagte Grütters. „Ich hoffe sehr, dass wir in den kommenden Wochen Schritt für Schritt und unter Einhaltung hygienischer Vorschriften dazu kommen werden, auch weitere Kultureinrichtungen wieder für die Künstler und ihr Publikum zu öffnen.“

6.24 Uhr: Handelsverband-Chef Nils Busch-Petersen kritisiert Regelung

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen von Montag an unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Dies gilt unabhängig von der Verkaufsfläche auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Supermärkte hatten während der Krise ohnehin geöffnet. Die Geschäfte sollen demnach unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen dürfen.

Für Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, eine „völlig sachfremde und unverständliche Regelung, die Berlin hoffentlich nicht übernehmen wird“. Die Quadratmeterbeschränkung sei eine Form der Diskriminierung, die nicht akzeptabel sei und fatale Auswirkungen gerade auch auf die Beschäftigten habe. „Wir sehen, dass damit insbesondere Betriebe mit vielen Mitarbeitern betroffen sind, wir hoffen dringend auf Nachbesserungen“, so Busch-Petersen zur Berliner Morgenpost. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.10 Uhr: Landessportbund Berlin spricht sich für stufenweise Öffnung von Sportanlagen aus

Sportstätten und Schwimmbäder sollen weiter geschlossen bleiben. Der Landessportbund Berlin spricht sich dagegen für eine stufenweise Öffnung der Sportanlagen aus. „Unsere Sportvereine können mit ihren vielfältigen Angeboten einen wertvollen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt leisten. Gerade auch Kinder und Jugendliche leiden unter den Einschränkungen sehr“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel in einer am Mittwoch verschickten Mitteilung. „Umso wichtiger ist es, ihnen wieder Bewegung und Sport zu ermöglichen.“ Die Öffnung der Sportanlagen in der Hauptstadt stehe nicht im Widerspruch zu den geltenden Auflagen und Beschränkungen, hieß es.

5.31 Uhr: Deutsches Historisches Museum: Corona eröffnet neues Sammlungsgebiet

Mit der Corona-Krise eröffnet sich aus Sicht des Deutschen Historischen Museums (DHM) ein neues Sammlungsgebiet für Museen. „Manche sagen ja schon, vor und nach Corona ist eine neue Zeitrechnung“, sagte der Abteilungsdirektor Sammlungen des Museums, Fritz Backhaus, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Deshalb überlegen wir natürlich, was mit längerem Blick auf historische Entwicklungslinien aufbewahrenswert ist.“

Backhaus verwies darauf, wie individuell die Situation zu erleben ist. „Jeder von uns erfährt ganz persönlich, dass man aus dem Alltag herausgerissen ist, dass plötzlich städtisches Leben, so wie wir es kennen, weitgehend zurückgefahren ist.“ Auch Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten oder Grundrechte seien spürbar. „Das ist ein sehr markantes Erlebnis, das sicherlich im Gedächtnis bleiben wird und von dem wir alle noch nicht wissen, welche langfristigen Konsequenzen sich daraus ergeben werden.“

4.12 Uhr: Brandenburger CDU-Abgeordnete Ludwig für schnellere Öffnung

Die Brandenburger CDU-Politikerin Saskia Ludwig hält die geplanten Lockerungen in der Corona-Krise nicht für ausreichend. „Die Öffnung geht definitiv zu langsam“, sagte die Bundestags- und Landtagsabgeordnete am Mittwoch. „Ich hätte erwartet, dass wenigstens am Montag die Kontakt- und Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Unsere Leute haben es verstanden, auf Hygiene und Abstand zu achten. Dafür muss nicht wieder der Zwang von oben genutzt werden.“

Die frühere CDU-Landeschefin forderte schnelle Lockerungen für die Wirtschaft. „Ich plädiere dafür, dass wir ab dem 20. April die Möglichkeit für alle Unternehmen eröffnen, wieder wirtschaften zu können“, sagte Ludwig. „Wir können in den Betrieben mit der Eigenverantwortung der Leute rechnen. Umso länger sich diese Verbote hinziehen, umso mehr wird das Land und der Bund versuchen müssen, die Ausfälle finanziell zu kompensieren. Da zählt jeder Tag.“

4.12 Uhr: KfZ-Verband - Wiederanfahren von Gewerbe notwendig

Das Kraftfahrzeuggewerbe in Berlin und Brandenburg sieht nach den coronabedingten Beschränkungen die nun geplante stufenweise Öffnung der Geschäfte vorsichtig optimistisch. „Das Wichtigste ist, dass die Autohäuser wieder arbeiten können“, sagte der Präsident des Landesverbandes des Kfz-Gewerbes Berlin-Brandenburg, Hans-Peter Lange. Man müsse erst einmal sehen, wie die Kunden nach den vergangenen Wochen der Beschränkungen reagierten.

Lange beschrieb die Lage im Kfz-Gewerbe als prekär. Er habe jeden Tag Anrufe von Autohäusern erhalten, die um Beratung und Hilfe baten. Der Landesverband habe inzwischen eine Online-Beratung eingerichtet. Ein Wiederanfahren des stationären Handels, natürlich unter Berücksichtigung der hygienischen Vorschriften, sei dringend notwendig, sagte Lange. Die Corona-Krise sei für das Kraftfahrzeuggewerbe zum ungünstigsten Zeitpunkt gekommen, denn schon die Klimadebatte habe der Branche Einbußen beschert, schätzte der Präsident ein.

3.31 Uhr: Senat legt weiteres Vorgehen in Corona-Pandemie fest

Der rot-rot-grüne Berliner Senat berät am Donnerstag (10 Uhr) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Im Kern geht es um eine Verlängerung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Gleichzeitig soll es um die Frage gehen, an welchen Stellen Lockerungen möglich sind. Leitlinien dazu hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs am Mittwoch bei einer Schaltkonferenz beschlossen.

+++ Mittwoch, 15.04.2020 +++

Das sind die wichtigsten Corona-News von Mittwoch:

- Müller wirbt um Verständnis für schrittweise Lockerungen

- Trotz Coronavirus - Abiturprüfungen in Berlin sollen am Montag starten

- Labore könnten doppelt so viele Corona-Tests machen

- Klage gegen Corona-Heim für Flüchtlinge in Pankow abgewiesen

- Potsdamer Bergmann-Klinik wird keine Corona-Klinik

21.06 Uhr: Dregger fordert "gesicherte Perspektive" für Unternehmen

Die Berliner Unternehmen brauchen nach Ansicht von CDU-Fraktionschef Burkard Dregger verlässliche politische Vorgaben, wie es in der Corona-Krise mittelfristig weitergehen soll. „Viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, deshalb fordere ich den Senat auf, eine Perspektive zu schaffen nicht nur bis Anfang Mai“, sagte er am Donnerstag in der RBB-„Abendschau“.

Messe, Hoteliers oder Restaurants benötigten eine „gesicherte Perspektive“, so Dregger. „Damit sie entscheiden können, dass sie durchhalten. Und wir wollen, dass sie durchhalten, weil sie Arbeitsplätze sichern.“ Wenn nötig, müsse es auch weiter staatliche Hilfen geben. „Das wird nicht an der CDU-Fraktion scheitern.“

20.26 Uhr: Zahl der bestätigten Infektionen in Berlin steigt auf 4870

In Berlin gibt es derzeit 4870 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus, 134 mehr als gestern. 2428 Personen sind männlich, 2436 weiblich. Bei sechs Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 599 Personen, davon werden 128 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 74 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben. Das ist ein Anstieg um zwölf Personen. Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: zwei der Verstorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt, acht 50 bis 59 Jahre alt, sechs verstorbene Patienten waren 60 bis 69 Jahre alt, 15 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt und 43 verstorbene Patienten waren 80 Jahre und älter.

Charlottenburg-Wilmersdorf: 588 (+18) Genesen: 417

Friedrichshain-Kreuzberg; 402 (+5) Genesen: 313

Lichtenberg: 183 (+6) Genesen: 129

Marzahn-Hellersdorf: 189 (+11) Genesen: 109

Mitte: 748 (+25) Genesen: 533

Neukölln: 501 (+22) Genesen: 359

Pankow: 487 (+25) Genesen: 337

Reinickendorf: 397 (+31) Genesen: 231

Spandau: 195 (+15) Genesen: 124

Steglitz-Zehlendorf: 423 (+8) Genesen: 252

Tempelhof-Schöneberg: 505 (+25) Genesen: 351

Treptow-Köpenick 252 (+12) Genesen: 180

