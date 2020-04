Woidke hält Kita-Öffnung nicht für vertretbar

Potsdam. Die Kindergärten in Brandenburg werden vorerst noch nicht wieder regulär öffnen. "In der jetzigen Situation (...) halte ich eine Kita-Öffnung, eine allgemeine, nicht für verantwortbar", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in Potsdam nach einer Telefonkonferenz von Bund und Ländern. Er verwies auf Bedenken aus der Wissenschaft. Kinder könnten das Virus übertragen. Deshalb seien mehr Daten notwendig. Die Notbetreuung werde aber ausgeweitet, sagte Woidke. Bisher können die Kinder von Eltern in wichtigen Berufen wie dem Gesundheitswesen weiter in Kitas gehen. Wer wegen der Betreuung nicht arbeiten kann, bekommt Finanzhilfe von Bund und Land.

