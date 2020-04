Corona-Notfallklinik: „Ende April können wir schaffen“

Berlin. Wo beim Baustart vor zwei Wochen noch wenig zu sehen war, nimmt die Corona-Klinik in den Messehallen unter dem Funkturm langsam Formen an. Die Klimaanlage wurde gereinigt, der Fußboden verlegt, und die ersten Wände stehen in Halle 26. Man sei im Zeitplan, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch bei einem Rundgang durch das künftige Behandlungszentrum Jafféstraße, in dem einmal bis zu 1000 Covid-19-Patienten versorgt werden sollen. Beim Brandschutz sowie bei den hygienischen und arbeitsrechtlichen Bedingungen mache man keine Abstriche, so Kalayci weiter. Ein Lazarett mit diesen Standards in wenigen Wochen auf den Weg zu bringen, ist eine Besonderheit.

Messebauer arbeiten Tag und Nacht in Halle 26 – auch zuletzt über die Osterfeiertage. Am Mittwoch waren sie gerade damit beschäftigt, Kupferrohre in den insgesamt drei Kilometern Traversen an der Decke zusammen zu schweißen, an denen bei normalem Messebetrieb etwa Lampen hängen. Durch die Rohre soll Sauerstoff zu den Patienten geleitet werden. Man habe das Modernste eingebaut, was es gebe und was verfügbar sei, sagte Projektleiter Albrecht Broemme.

Ein Datum für die Eröffnung nannten die Verantwortlichen nicht. Aber: „Ende April könnten wir schaffen“, sagte Broemme. Dann sollen zumindest die ersten 500 Betten in Halle 26 stehen. Der zweite Teil des Behandlungszentrums soll in Halle 25 entstehen. Man könnte in der kommenden Woche mit dem Ausbau anfangen, sagte Broemme. Einzige Voraussetzung sei, dass das Geld dafür vom Abgeordnetenhaus freigegeben werde. Das hatte insgesamt 92,5 Millionen Euro für das Projekt und alle benötigten Geräte bewilligt. Die wiederum würden derzeit alle beschafft.

Pflegepersonal soll dauerhaft bei Vivantes arbeiten können

Wann aber der Ausbau von Halle 25 startet, sei von der aktuellen Entwicklung der Pandemie in Berlin abhängig, hieß es. Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen zuletzt nicht mehr so steil gestiegen sei, sei klar, dass man auf 1000 Plätze erhöhen werde, so Kalayci. Auch wenn wünschenswert sei, dass hier niemand behandelt werden muss, müsse man „immer davon ausgehen, dass wir diese Betten brauchen“.

Die schweren Fälle sollen weiterhin in den 38 Berliner Kliniken, die schwersten von ihnen in der Charité versorgt werden, sagte die Senatorin. Im Behandlungszentrum wolle man am liebsten die leichten versorgen. Ob das aber so funktionieren könne, sei von der weiteren Entwicklung abhängig. Es gehe in erster Linie darum, die anderen Krankenhäuser zu entlasten. „Dieses Behandlungszentrum ist nur als Reserve gedacht, wenn die Kapazitäten in allen anderen Kliniken überlaufen“, sagte Kalayci.

Für die ersten 500 Betten werden laut den Verantwortlichen 100 Ärzte und 500 Pflegekräfte benötigt. Die können sich auf einer eigens dafür eingerichteten Internetseite bewerben. Der landeseigene Berliner Klinik-Konzern Vivantes zählt bislang rund 800 Bewerbungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Sie seien eingegangen, seit man Anfang April eine entsprechende Internetseite online gestellt hat, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Bislang habe man davon rund 100 Bewerbungen abgearbeitet. „Der Personalrecruiter schätzt, dass sich ein Viertel für das Corona-Zentrum auf dem Messegelände bewerben wird“, so die Sprecherin weiter

Das Pflegepersonal wird nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes beschäftigt, erhält zunächst Verträge für ein halbes Jahr, allerdings auch eine Übernahmegarantie, hieß es. Die meisten hätten sich bislang gemeldet, um vorübergehend zu helfen, sagte Detlev Corsepius, der für den künftigen Betreibers Vivantes das Projekt leitet. „Wir versuchen aber, jeden, der sich meldet, zu überzeugen, dauerhaft bei uns zu bleiben.“ Denn insbesondere Pflegekräfte würden auch nach der Pandemie benötigt, ergänzte Senatorin Kalayci. Auch Broemme knüpft an das Projekt die Hoffnung, Ehemalige in diesen Bereich zurückzuholen. „Jede Katastrophe ist auch immer eine Chance.“

Behandlungszentrum könnte in Bereitschaft bleiben

Bei den Ärzten erwarten die Verantwortlichen eine hohe Fluktuation aufgrund anderer Verpflichtungen. „Wir wollen ungefähr 25 Prozent Fachärzte im Team haben“, sagte der künftige ärztliche Leiter Wulf Pankow. Einer von ihnen ist Magnus Kaffarnik, der zurzeit eine Weiterbildung zum Allgemeinarzt macht. Er habe freie Kapazitäten und sich daher gemeldet. „Ich habe 14 Jahr als Intensivmediziner gearbeitet und bin vertraut mit allen Beatmungsformen.“

Unklar und ebenfalls vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängig ist auch, wie lange das Behandlungszentrum in Betrieb sein soll. Theoretisch könne es auch parallel zum Messebetrieb laufen oder zumindest in Bereitschaft bleiben, sagte Broemme. Eine vertragliche Vereinbarung zwischen Messe und dem Land Berlin gibt es noch nicht, wie die Berliner Morgenpost erfuhr. Der Senat soll die Hallen wohl beschlagnahmen wollen. Das soll allerdings nur geschehen, um die Messe aus der Haftung zu entlassen. Eine entsprechende Anfrage ließ die Gesundheitsverwaltung bislang unbeantwortet.