Corona-Krise: Weiter Kritik an Zuschuss-Fonds für größere Firmen

Berlin. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus hat das neue Soforthilfe-Programm des Senats für Unternehmen bis zu 100 Mitarbeitern kritisiert. „Wir erwarten vom Land Berlin ein eigenes Programm zur Unterstützung von Unternehmen zwischen zehn und 500 Mitarbeitern mit Zuschüssen und Krediten“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Gräff, am Mittwoch der Berliner Morgenpost. Diese größeren Betriebe würden in Berlin eine besondere Verantwortung für Arbeitsplätze und auch als Auftraggeber für kleinere Unternehmen tragen, so Gräff weiter. „Der finanzielle Eigenanteil des Landes Berlin ist ein Scherz im Vergleich zu allen anderen Ländern und wird dem Problem nicht gerecht“, erklärte der Wirtschaftspolitiker weiter.

Finanzierungsmöglichkeiten wie Kurzarbeit vorrangig zu nutzen

Der Berliner Senat hatte vor den Osterfeiertagen eine neues Soforthilfeprogramm beschlossen, das auch Zuschüsse an größere Unternehmen mit zehn bis 100 Mitarbeitern grundsätzlich möglich macht. Wie aus der entsprechenden Senatsvorlage hervorgeht, soll die Unterstützung in erster Linie als Tilgungszuschuss gezahlt werden, um damit Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) abzubezahlen.

Erst wenn KfW-Kredite nicht von den betroffenen Firmen in Anspruch genommen werden können oder das Darlehen nicht ausreicht, sollen direkt Zuschüsse gezahlt werden. Die durchschnittliche Höhe der Zahlung solle nicht über 25.000 Euro liegen, nur im Einzelfall sei ein höhrer Zuschuss möglich. Bundesprogramme sowie Finanzierungsmöglichkeiten wie Kurzarbeit seien vorrangig zu nutzen, heißt es in dem Papier weiter. 75 Millionen Euro hat der Senat für das neue Programm eingeplant.

IHK hatte den Senat massiv kritisiert

Der Senat hatte damit auch auf Kritik der Wirtschaft reagiert. Vor allem die Industrie- und Handelskammer (IHK) hatte auch auf Zuschüsse für größere Firmen gedrängt. In der Corona-Krise hatte der Senat zuvor nur Zuschüsse an Kleinst-Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern, Freiberufler und Solo-Selbstständige gezahlt. Mehr als 1,6 Milliarden Euro sind bislang an die kleinen Unternehmen geflossen. IHK-Präsidentin Beatrice Kramm hatte das neue Programm des Senats vor Ostern als „halben Schritt in die richtige Richtung“ bezeichnet. Kredite blieben Kredite und seien besonders problematisch, so Kramm weiter.

„Nach der Krise finden sich die Unternehmen in einem schwierigeren Marktumfeld mit geringeren Gewinnmargen wieder, um dann die Kredite zurückzahlen zu müssen. Deshalb sind nicht rückzahlbare Zuschüsse in dieser unmittelbaren Notlage so wichtig für den Mittelstand, fast alle anderen Bundesländer haben das erkannt und bereits umgesetzt“, ergänzte die Kammer-Präsidentin. Bayern etwa zahlt Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern 30.000 Euro Zuschuss.