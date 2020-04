Hälfte der Flüchtlinge lebt im Nordosten Berlins

In Berlin leben derzeit 20.085 Flüchtlinge in 83 Unterkünften, verteilt auf die zwölf Bezirke. Das geht aus einer neuen Statistik hervor. Dabei tragen Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Pankow mit insgesamt 8823 Unterbringungen – wie bisher – die Hauptlast, obwohl die Zahl der Neuzugänge sinkt. Im Januar und Februar 2020 wurden in Berlin den Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) zufolge 1265 Ankömmlinge registriert. Im gesamten Jahr 2019 hatte die Zahl der Neuzugänge bei 6316 gelegen. Dies war der niedrigste Stand seit der Flüchtlingskrise 2015, als in Berlin 55.001 Asylbewerber registriert wurden.

Nach vier Jahren mit stetig sinkenden Zahlen bei der Neuaufnahme von Geflüchteten in Berlin wird sich der Abwärtstrend nach Prognosen des LAF im weiteren Verlauf des Jahres wegen der Grenzschließungen durch die Corona-Krise eher noch verstärken, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt. Genaue Vorhersagen zur Entwicklung der neu ankommenden Geflüchteten seien derzeit aber schwer zu treffen.

Verteilung der Flüchtlinge auf die Unterkünfte des Landes Berlin

Foto: C. Schlippes / bm infografik

2000 freie Plätze in 83 Heimen vorhanden

Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) wirbt seit Wochen dafür, die freien Kapazitäten von derzeit 2000 Plätzen in den 83 Berliner Heimen schnell zu belegen und weitere Geflüchtete nach Berlin zu holen. Auch Innensenator Andreas Geisel (SPD) drängt darauf, Menschen, die im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos festsitzen, den Weg nach Berlin zu ebnen, wenn sie familiäre Beziehungen haben. „Das könnte beispielsweise auch für schwangere Frauen oder für chronisch erkrankte Menschen gelten“, sagt Geisel.

Trotz der freien Plätze in den Unterkünften gibt es seit Jahren kaum Veränderung bei der Aufteilung der Geflüchteten auf die zwölf Berliner Bezirke. Auffällig ist hier nach wie vor die Konzentration von Heimplätzen im Nordosten der Stadt. Die drei Bezirke Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Pankow bringen fast die Hälfte aller Berliner Asylbewerber unter, was bereits seit 2013 der Fall ist. Den aktualisierten Zahlen des Landesamts zufolge leben derzeit 3292 Flüchtlinge in Lichtenberg. Das sind rund 16 Prozent aller Asylbewerber. Dahinter folgen Marzahn-Hellersdorf, wo 2680 Geflüchtete unterkommen, und Pankow mit 2671 (beide jeweils 13 Prozent).

Auch eine Beschwerde im Rat der Bürgermeister aus den drei Nordost-Bezirken und der dortige Beschluss, die Last gleichmäßiger zu verteilen, hat bislang kaum etwas daran geändert, dass flächenmäßig große West-Bezirke wie Steglitz Zehlendorf (9,2 Prozent), Spandau (8,9) und Reinickendorf (4,9) relativ wenige Flüchtlinge aufnehmen.

Streit um neue Generation von modularen Unterkünften

Keine nennenswerten Erweiterungsmöglichkeiten gibt es im Berliner Stadtzentrum, wo die bauliche Dichte am höchsten ist. Hier sind weiterhin die wenigsten Unterkünfte vorhanden. So rangieren Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg mit jeweils rund 3,3 Prozent ganz hinten bei der Unterbringung.

Sozialsenatorin Breitenbach führt die dauerhaften Unterschiede in Berlin auf städtebauliche Faktoren zurück. Denn die frei bebaubaren Flächen seien in den Bezirken unterschiedlich verteilt. Auch die Möglichkeit der Unterbringung in Bestandsgebäuden weiche zu stark ab, als dass man einen Gleichstand herstellen könne, sagt Breitenbach zu den Problemen.

Eine gleichmäßigere Aufteilung der Geflüchteten in den Bezirken kann erstmals die kommende zweite Generation von modularen Flüchtlingsunterkünften bringen. Denn hier musste auf Weisung der Senatorin jeder Bezirke gleichermaßen Grundstücke freigeben.

Doch auch bei diesem Verfahren entbrannte zum Beispiel in Reinickendorf Streit. Hier fiel nach einem monatelangen Konflikt die Fläche für eine modulare Unterkunft auf einer Wiese vor dem Paracelsusbad weg. Den Ausschlag für die Streichung gab laut Bezirksamt der Denkmalschutz der Anlage. In Pankow versuchte zuletzt die AfD, gegen eine neuartige modulare Unterkunft in Rosenthal mit sieben Einzelgebäuden Stimmung zu machen. Die Partei stellte Anwohnern dabei eine neue Flüchtlingswelle in Aussicht, die sich aus der Grenzöffnung in der Türkei Ende Februar ergeben sollte.

Pankow und Reinickendorf haben gemein, dass sie Ankunftszentren betreiben, in denen die Unterbringung in einem der Berliner Heime geregelt werden soll. Ein provisorisches Zentrum im Pankower Ortsteil Heinersdorf, das Ende 2019 in einem Bürogebäude eröffnete, soll in Betrieb bleiben, bis das Zentrum auf dem Gelände der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Reinickendorf voll arbeitsfähig wird. Dies soll noch im Laufe des Jahres geschehen. Mit dem Start der Pankower Nebenstelle im November hatte das LAF für den Fall Sorge getragen, dass es zu einem Anstieg der Flüchtlingszahlen kommt und bei der Registrierung Engpässe entstehen.

Nach wie vor gilt für die Aufteilung der neu eintreffenden Geflüchteten im Bundesgebiet der Königsteiner Schlüssel, der jedem Bundesland eine bestimmte Quote von Neuankömmlingen zuweist. Dabei nimmt Berlin nach jetzigem Stand rund fünf Prozent der Asylsuchenden in Deutschland auf. Die Quote wird jedes Jahr von der Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kommission neu berechnet und legt das Steueraufkommen für das jeweilige Haushaltsjahr und die Bevölkerungszahl des Vorjahres zugrunde. Beide Faktoren sind in Berlin im Steigen begriffen.