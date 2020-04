Coronavirus in Berlin: Labore könnten doppelt so viele Corona-Tests machen

Berlin. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie empfehlen Mediziner, möglichst viele Menschen zu testen. Doch immer noch werden an den offiziellen Corona-Teststellen in der Hauptstadt auch Menschen abgewiesen, die sich testen lassen wollen. „An mangelnden Testkapazitäten kann das nicht liegen“, versichert Cornelia Wanke, Geschäftsführerin des Vereins „Akkreditierte Labore in der Medizin“ (ALM) auf Nachfrage der Berliner Morgenpost am Mittwoch. Die Labore hätten ihre Kapazitäten in den vergangenen Wochen verdoppelt, könnten nunmehr 8500 Covid-19-Tests pro Tag durchführen. Doch tatsächlich wurden in der Woche vor Ostern lediglich 20.900 auch abgerufen. „Wir hätten also durchaus auch doppelt so viele Test durchführen können“, so Wanke weiter.

Ähnlich wie die aktuell zehn Labore in Berlin hätten die fachärztlichen Labore auch bundesweit über die Osterfeiertage ihre Kapazitäten weiter ausgebaut. Alleine in der Karwoche wurden nach ALM-Angaben weitere 294.362 SARS-CoV-2-PCR-Tests durchgeführt. Insgesamt wurden laut Datenanalyse, die bundesweit von bereits 107 medizinischen Laboren unterstützt wird, seit Anfang März rund 1,3 Millionen Tests durchgeführt. Abermals gesteigert wurde die Testkapazität: Diese beträgt für die laufende Woche rund 110.000 Tests pro Tag – und dies allein aus den Laboren, die an der Datenerhebung teilnehmen. Dabei wurden, wie auch in der Vorwoche schon beobachtet, vielfach die verfügbaren Kapazitäten nicht vollständig ausgeschöpft. Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Mitarbeiter der Corona-Hotline des Senats überlastet Die Gründe dafür seien auch in Berlin vielfältig, vermutet die ALM-Geschäftsführerin. So seien viele Arztpraxen über Ostern geschlossen gewesen, sodass von dieser Seite vermutlich weniger Labortestanforderungen gekommen seien. Zudem gebe es weniger Reiserückkehrer, und auch die Einschränkung der Kontaktmöglichkeiten in der Gesellschaft könnten sich entsprechend auswirken. An mangelnden Testreagenzien und Verbrauchsmaterialien läge es jedenfalls nicht, so Wanke weiter. Diese seien ausreichend vorhanden. Dass trotz vorhandener Testkapazitäten immer noch viele Berliner vergeblich auf einen Test warten, kann aber auch daran liegen, dass die Mitarbeiter der Corona-Hotline des Senats überlastet sind und „einen eher als Wichtigtuer abwimmeln“, berichten Berliner von ihrer Erfahrung. So werde beispielsweise immer noch gefragt, ob man in einem Risikogebiet gewesen sei – dabei hat das Robert Koch-Institut bereits Anfang April die Kriterien für Tests geändert. Der Aufenthalt in einem Risikogebiet ist längst keine Voraussetzung mehr. Lesen Sie auch: Erst kam das Fieber ins Homeoffice - dann Corona „Berlin befindet sich in einer neuen Situation, die Dynamik und Vielzahl von Kontaktpersonen betreffend“, heißt es dazu von der Senatsverwaltung für Gesundheit. Die bezirklichen Gesundheitsämter seien durch die Nachverfolgung der Kontaktpersonen stark beansprucht. Der Krisenstab der Senatsgesundheitsverwaltung habe den Bezirken empfohlen, die Teams der Amtsärzte mit bis zu 50 Personen aus den bezirklichen Ämtern zu verstärken. „Wenn das Personal umgesteuert ist, gehen wir von einem zügigeren Informationsfluss aus.“ Labore warnen vor zu frühem Einsatz von Antikörpertests Ein weiteres Thema beschäftigt die Labore derzeit stark, berichtet Wanke weiter: die viel diskutierten Antikörpertests, die wichtig sind, um etwa bei Symptomlosen eine durchgemachte Infektion festzustellen. Auch hier sind die vertragsärztlichen Labore im ambulanten Bereich an der Entwicklung und Erprobung beteiligt. Jedoch warnen die akkreditierten Labore vor einem allzu frühen Einsatz: „Derzeit können wir auch mit positivem Testergebnis noch keine klare Aussage zu der Frage treffen, ob der Getestete dann immun gegen SARS-CoV-2 ist“, sagt ALM-Vorstand Christian Scholz. Ein positives Ergebnis bedeute nur, dass Antikörper gefunden wurden. Ob diese durch eine SARS-CoV-2-Infektion oder durch ein anderes Coronavirus entstanden seien, dazu fehlten noch weitere Studien. Sobald die Voraussetzungen für einen gesicherten Einsatz der Antikörpertests erfüllt wären, würden diese „schnell und auch flächendeckend angeboten werden“, so Scholz.