Berlin. Schulen sollen erst ab dem 4. Mai wieder öffnen, Prüfungen aber vorher schon möglich sein – darauf haben sich Bund und Länder verständigt. Schon am Montag könnte, nach bisherigem Zeitplan, für Berliner Abiturienten damit die erste schriftliche Prüfung anstehen, am Mittwoch und Freitag sollen weitere folgen. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) halte wie auch ihre Kollegen der Kultusministerkonferenz (KMK) an den zentralen Prüfungen fest, bestätigte ein Sprecher am Mittwoch.

Scheeres beruft sich bei der Entscheidung darauf, dass es ein bundesweit einheitliches Vorgehen geben müsse, um sicherzustellen, dass die diesjährigen Abschlüsse deutschlandweit anerkannt werden. „Ein Alleingang Berlins – oder auch einer kleineren Gruppe von Bundesländern – würde die Zukunfts- und Mobilitätschancen Ihres gesamten Abschlussjahrgangs massiv und dauerhaft einschränken“, schrieb die Senatorin an den Landesschülerausschuss.

Kultusministerkonferenz will an Beschluss festhalten

Bereits Ende März hatte die Kultusministerkonferenz beschlossen, dass die Prüfungen stattfinden sollen, soweit dies aus Infektionsschutzgründen zulässig ist. Dass die Entscheidung noch einmal geändert wird, sei nicht zu erwarten, sagte ein Sprecher der KMK auf Nachfrage. Daran würde auch eine Verlängerung der Kontaktsperre nichts ändern. „Die Schulen haben hier Möglichkeiten, durch große und viele Räume große Abstände zu gewährleisten“, so der Sprecher.

Um die entsprechende Reinigung der Schulen vorab zu gewährleisten, hat das Spandauer Bezirksamt die Reinigungsfirmen angewiesen am Freitag alle Prüfungsräume in den entsprechenden Oberschulen zu desinfizieren. „Die Abstimmung, welche Räume konkret zu reinigen sind, erfolgt auf direktem Weg zwischen den jeweiligen Schulen und Reinigungsfirmen“, erklärt eine Mitarbeiterin des Schulamts. Im Anschluss an die Prüfungen soll eine gründliche Desinfektion folgen. In allen Prüfungsräumen und in den Eingangsbereichen der betreffenden Schulen werde es Handdesinfektionsmittel geben, diese seien vom Bezirksamt bereits bestellt worden.

Schüler bekommen Anweisungen, wann sie zur Schule kommen sollen

Am Neuköllner Ernst-Abbe-Gymnasium hat sich Schulleiter Tilmann Kötterheinrich-Wedekind am Mittwoch mit Lehrern getroffen, um den Ablauf der Prüfungen zu besprechen. Alle Kurse werden dort in kleinere Gruppen von sechs bis sieben Schülern aufgeteilt. Damit sich auch auf dem Weg zum Raum nicht zu viele Schüler treffen, gibt es genaue Anweisungen, wann wer zur Prüfung kommen soll, sagte er, ergänzte aber auch: „Die Sicherheit, dass sie sich nicht vorher treffen, haben wir aber natürlich nicht.“

Pro Prüfungsraum sind jeweils drei Lehrer eingeplant, die die Aufsicht übernehmen. „So können sie sich immer wieder abwechseln, um nicht zu lange in dem Raum zu sein“, erklärte der Schulleiter. Er habe das Glück, viele jüngere Lehrkräfte an seinem Gymnasium zu haben, sodass ältere und vorerkrankte Kollegen problemlos aus den Planungen herausgenommen werden könnten. „Es gibt aber Schulen, die können das nicht. Die haben ein richtiges Problem.“

Sven Zimmerschied, Leiter der Friedensburg-Oberschule in Charlottenburg, berichtete, dass an seiner Schule fast die Hälfte der Lehrer zur Risikogruppe zähle. „Ich rechne mit 60 Prozent des Personals. Mit denen kann ich die Prüfungen beaufsichtigen, aber wir schaffen dann nichts anderes mehr“, sagt er. Vor allem, wenn im Mai die Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss hinzukommen sollten, könnte das Probleme geben. „Man muss sich entscheiden, was wichtiger ist: unterrichten oder prüfen.“ Daneben sieht er noch offene Fragen: Wie sollen Lehrer einem Schüler eine Frage beantworten, ohne ihm zu nahe zu kommen oder alle anderen zu stören? Wie sollen die individuellen Prüfungen ablaufen? „Das ist nicht ganz zu Ende gedacht“, sagt er.

Linke und FDP fordern Absage der Prüfungen

Ähnlich wie sein Kollege aus Neukölln sagt Zimmerschied aber auch: Die Hygieneregeln seien nicht das vorrangige Problem. Es gehe vor allem um Schüler, die sich nicht richtig vorbereiten können, weil Bibliotheken geschlossen sind, zu Hause beengte Verhältnisse herrschen, Treffen mit Mitschülern verboten sind. „Wir können die Schüler nicht massiv benachteiligen“, sagt Zimmerschied.

Am Mittwoch haben sich die „Vereinigung der Berliner ISS Schulleiterinnen und Schulleiter“, zu der auch Zimmerschied gehört, und der Landesschülerausschuss in einer gemeinsamen Presseerklärung erneut dafür ausgesprochen, die Abschlussprüfungen im 10. Jahrgang abzusagen. Für das Abitur solle es rechtlich abgesicherte Varianten geben, wie die Abschlussnote „für alle möglichen Varianten der Teilnahme an den Abiturprüfungen“ berechnet werden kann – also auch für Schüler, die keine oder nur einen Teil der Prüfungen absolvieren können.

Auch Regina Kittler, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, hat am Mittwoch gefordert, die Kultusministerkonferenz solle die Prüfungen in diesem Schuljahr aussetzen. Die Abschlussnote solle sich aus den vergangenen vier Semestern berechnen. Kittler verwies ebenfalls auf die Umstände, unter denen einige Abiturienten sich auf ihre Prüfungen vorbereiten müssten. „Nicht alle verfügen über häusliche Rückzugsorte oder die technischen Bedingungen und Hilfsmittel wie Wlan und Computer zum Lernen, Lesen und Entspannen“, sagte Kittler. „In dieser Situation müssen wir insbesondere dafür sorgen, dass sich bestehende Ungerechtigkeiten im Bildungssystem nicht infolge der Corona-Krise noch weiter verschärfen.“

Auch die FDP-Fraktion forderte eine Absage der Prüfungen. „Im europäischen Umfeld wurden die Prüfungen zum Teil schon abgesagt“, erklärte Paul Fresdorf, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, und weiter: „Aus pandemischer Sicht ist nicht sicherzustellen, dass die Prüfungen mit ihrem Umfeld so durchgeführt werden können, dass es keine Ansteckungsgefahr für Prüflinge und Prüfer gibt.“

