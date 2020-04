Storkow/Mark. Eine Frau ist am Mittwochmorgen bei Storkow (Landkreis Oder-Spree) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und trotz Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort gestorben. Warum die 64-Jährige von der Fahrbahn der B246 in Richtung Storkow abkam, war zunächst unklar, wie die Polizei am mitteilte. Die Straße war am Morgen gesperrt.

( dpa )