2000 weitere Betriebe in Berlin/Brandenburg mit Kurzarbeit

Berlin. Innerhalb einer Woche haben in Berlin und Brandenburg insgesamt 2000 weitere Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Unternehmen in Kurzarbeit mit Stand vom 13. April auf rund 53 000, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. In der Hauptstadt waren es demnach rund 30 600 Betriebe und damit zwei Prozent mehr als noch eine Woche zuvor. In Brandenburg stieg die Zahl der Unternehmen im selben Zeitraum um sieben Prozent auf 22 400. "Für wie viele Personen insgesamt die Betriebe Kurzarbeit angemeldet haben, lässt sich anhand der Daten derzeit noch nicht ermitteln", teilte die Regionaldirektion weiter mit.

( dpa )