Längere Wartezeiten bei der U-Bahnlinie U2: Pendelverkehr

Fahrgäste sitzen in einer U-Bahn in Berlin.

Berlin. Fahrgäste der Line U2 müssen in der kommenden Woche wegen Bauarbeiten am westlichen Ende der Strecke mit längeren Wartezeiten rechnen. Ab Montag, den 20. April (7.00 Uhr), fährt die U2 zwischen den Stationen Ruhleben und Neu-Westend im Pendelverkehr in einem 16-Minuten-Takt, wie ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch sagte. Der geänderte Takt gelte von Montag bis Donnerstag jeweils zwischen 7.00 und 15.00 Uhr und am Freitag von 7.00 bis 14.00 Uhr. Ab Samstag soll der 10-Minuten-Takt erneut aufgenommen werden.