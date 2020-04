Coronavirus in Berlin: Komparsenübung am BER verschoben

Der Flughafen BER soll am 31. Oktober eröffnen.

Die geplante Brandschutz- und Räumungsübung am BER muss wegen der Corona-Krise auf den Sommer verschoben werden.

Luftverkehr Wegen Corona: Komparsenübung am BER verschoben

Berlin. Wegen der Hygiene- und Versammlungsvorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie muss die geplante Brandschutz- und Räumungsübung am BER verschoben werden, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Mittwochmittag mitteilte. Der Test mit Komparsen sollte am Mittwoch, 29. April im Terminal T1 und im Bahnhof des BER stattfinden. Stattdessen wurde der Probelauf nun auf den Sommer verschoben. Darauf hätten sich die FBB und alle beteiligten Partner vom Eisenbahn-Bundesamt, der DB AG und dem Bauordnungsamt geeinigt, teilte die FBB mit.

Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup betonte, dass die Verschiebung auf den Sommer keine Auswirkungen auf die Nutzungsfreigabe des Terminals T1 und die Eröffnung des BER haben werde. „Trotz der gegenwärtigen Einschränkungen werden wir den BER ausreichend testen können und eine sichere Inbetriebnahme gewährleisten“, sagte er. „Da wir im Herbst 2020 deutlich weniger Verkehr als ursprünglich angenommen erwarten, wird die Eröffnung des BER einfacher, da sie nicht mehr unter Volllast stattfindet“, so Lütke Daldrup.

