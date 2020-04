Gesundheit GEW warnt vor voreiligen Schulöffnungen in Brandenburg

Potsdam. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Brandenburg warnt davor, die Schulen im Land zu schnell wieder zu öffnen. "Die Kitas und Schulen sind aktuell nicht in der Lage, die notwendigen und unverzichtbaren Maßnahmen des Gesundheits- und Infektionsschutzes umsetzen zu können", sagte GEW-Chef Günther Fuchs am Mittwoch. Vor einer möglichen stufenweisen Öffnung brauche es eine ausreichend lange Vorlaufzeit.

Die GEW gibt zu bedenken, dass die Schutzmaßnahmen für die Schüler auf dem Schulweg mit Bus und Bahn ein "unlösbares Problem" darstellten. Auch dürfe man Risikogruppen bei Lehrern, Schülern und Menschen, mit denen sie zusammenleben, nicht außer Acht lassen. "Ein sogenannter normaler Schulbetrieb wird bis zu den Sommerferien nicht möglich sein", sagte Fuchs weiter. "Auch das neue Schuljahr wird durch die Corona-Krise geprägt werden."

Der Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbandes, Hartmut Stäker, sagte der Deutschen Presse-Agentur, in der Debatte über Schulöffnungen gebe es kein Richtig und kein Falsch. Mit Blick auf die Frage, ob zuerst jüngere oder ältere Schüler den Unterricht wieder aufnehmen sollten, sagte er: "Beide Wege sind richtig und beide sind falsch." Wenn jüngere Kinder in die Schule gingen, wären die Eltern entlastet und könnten beispielsweise wieder arbeiten gehen. Ältere Schüler könnten sich hingegen besser an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Der Verband wolle zunächst die politische Entscheidung abwarten und diese dann mittragen.