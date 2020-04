Rundfunk-Sinfonieorchester spielt und Krankenhäusern

Berlin. Musiker des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (RSB) spielen während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Seniorenheimen und Krankenhäusern. Insgesamt zehn Konzerte an sieben Orten habe das Orchester auf die Beine gestellt, um seine Unterstützung und Solidarität auszudrücken, teilte das RSB am Mittwoch mit. Nach Auftritten von zwei bis drei Musikern unter anderem im Seniorenheim Friedrichshagen und im Hedwig-Krankenhaus in Mitte seien am Donnerstag Konzerte im Krankenhaus Hedwigshöhe Treptow-Köpenick, im benachbarten Seniorenzentrum St. Michael und im Vivantes Klinikum im Friedrichshain sowie am Freitag im Seniorenheim Bischof-Ketteler-Haus in Weißensee geplant.

( dpa )