Ex-Herthaner Rehmer: Labbadia ist kein "Sprücheklopfer"

Berlin. Der ehemalige Hertha-Profi Marko Rehmer glaubt, dass der Berliner Fußball-Bundesligist in Bruno Labbadia einen geeigneten Chefcoach verpflichtet hat. "Was mir gefällt, ist, dass er nicht so ein Sprücheklopfer ist", sagte Rehmer bei Sky Sport News HD. Das habe der Hauptstadtclub mit Jürgen Klinsmann gerade erst gehabt.

Labbadia sei ein Arbeiter mit vielen Emotionen, der aber auch viel von seiner Mannschaft verlange. "Ich glaube, es wird nicht ganz einfach", sagte Rehmer. "Aber wie gesagt, alles für den Erfolg - und das steht erstmal im Vordergrund."

Labbadia ist bereits der vierte Hertha-Coach in der laufenden Saison. Der 54-Jährige löste Alexander Nouri ab, der den Posten nach dem überraschenden Rücktritt von Klinsmann erst im Februar übernommen hatte.