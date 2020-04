Coronavirus: 4736 bestätigte Fälle in Berlin, 62 Tote

Berlin. Die Zahl der Menschen in Berlin, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, ist auf 62 gestiegen. Das waren sechs Fälle mehr als am Vortag, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstag mitteilte. Die Zahl der mit dem neuartigen Virus nachweislich Infizierten stieg auf 4736 Fälle. Das waren 69 Fälle mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen wurde mit 2864 angegeben. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden den Angaben zufolge 582 Patienten - 137 von ihnen auf einer Intensivstation. Die meisten Infizierten gibt es nach wie vor in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen (1057).

( dpa )