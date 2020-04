Wie organisieren und kommunizieren wir den Crexit?

Waren am Anfang der Pandemie neben Virologen/innen und Medizinern vielleicht am ehesten Katastrophenforscher und deren Erfahrungen mit Kommunikation gefragt, werden jetzt auch Verhaltensforscherinnen wie Ökonomen und Psychologen wichtiger. Es gilt, die Pandemie für Monate, vielleicht sogar für ein bis zwei Jahre täglich unter Kontrolle zu behalten. Das bedeutet, wir müssen unser Verhalten steuern. Patentrezepte dafür gibt es nicht. Aber man kann einiges aus der Forschung zu Risikokommunikation und Risikoverhalten lernen – ohne behaupten zu können, man wisse was mit Sicherheit wirkt. Insofern sind die folgenden Überlegungen ausdrücklich ein Diskussionsbeitrag und kein Rezeptbuch.

Die rasch etablierte staatliche und mediale Risikokommunikation zur Ausbreitung der Corona-Erkrankung war sicher richtig: statt mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten beziehungsweise Prozentzahlen zu hantieren, wurden die absoluten Häufigkeiten Tag für Tag aufaddiert. So wurde recht schnell klar, dass es sich um ein Krankheitsgeschehen handelt, das exponentiell wächst. Aus anfänglich sehr kleinen Fallzahlen wurden schnell große und weiterhin wachsende. Es wurde auf einen Blick klar, dass das COVID-19-Virus nicht nur viele Menschenleben kosten würde, sondern aufgrund der hohen Rate an schweren Verläufen auch das Gesundheitswesen, insbesondere die Intensivmedizin, rasch überfordern könnte. Auch das Gegenstück zur bekannten Halbwertszeit bei radioaktiven Stoffen, nämlich die häufig kommunizierte Verdopplungszeit der Infizierten, und zwar gemessen in Tagen, war eine unmittelbar nachvollziehbare Zielgröße.

Intensivbetten: Große Kliniken sind im grünen Bereich

Aber ab jetzt und für viele weitere Monate sind unseres Erachtens zusätzliche Risikoindikatoren mindestens genauso wichtig: wie groß ist die Zahl der akut Kranken (in den kumulierten Zahlen sind sie geradezu versteckt) und wie groß ist die Zahl der Corona-Kranken auf Intensivstationen? Insbesondere wäre es wichtig zu wissen, wie viel Spielraum auf den Intensivstationen noch ist, wenn die Zahlen allmählich oder plötzlich ansteigen würden. Auf den vielbesuchten Websites werden diese Zahlen bislang nicht oder nur schwer auffindbar ausgewiesen. Dabei ist es ganz entscheidend, dass das Gesundheitswesen gegebenenfalls auf Monate hinaus mit einer hohen Zahl akut Kranker gut zurechtkommt. Der Klinik-Monitor der Morgenpost kommt zur rechten Zeit. Und wir alle werden rasch lernen, wie die Zahlen zu interpretieren sind. Man kann zum Beispiel erkennen, dass es überwiegend kleine Kliniken sind, deren Intensivbetten bereits schon ausgelastet sind, obwohl noch gar kein Corona-Patient dort liegt. Große Kliniken sind im grünen Bereich; aber es ist unklar inwieweit das darauf zurückzuführen ist, dass schwere Operationen verschoben wurden und Corona dadurch mittelbar für andere Schwerkranke zum Risiko wird.

Hier soll auch noch einmal betont werden, was schon häufiger gesagt wurde: um kluge Entscheidungen und vor allem Abwägungen treffen zu können, müssen die Verantwortlichen auch wissen, welche Nebenwirkungen jene Maßnahmen haben, die COVID-19 in den kommenden Monate im Griff behalten sollen. Es geht also auch um die Sekundäreffekte. So wie das Löschen eines Brandes Second-Order Effekte wie zum Beispiel gifte Löschwasserabflüsse in öffentlichen Gewässern verursachen kann, verursachen die Corona-Maßnahmen massive sekundäre Effekte. Die Wirtschaftspolitik ist mit einer Vielzahl von Kennziffern, die monatlich von den Statistikern errechnet werden, gut vorbereitet, diese Schäden zu quantifizieren. Psychische, soziale und gesundheitliche Effekte sind oft schwerer messbar, auch weil sie zum Teil verzögert auftreten können. Aber neben einer Vielzahl von nicht-repräsentativen wissenschaftlichen Studien, die online stattfinden, haben in Deutschland neben Meinungsforschungsinstituten auch einige große wissenschaftliche Erhebungen rasch reagiert. Sie befragen Tausende repräsentativ ausgewählter Menschen und Familien nach ihren Erfahrungen und Belastungen in Folge der Pandemie. Spätestens Ende April werden belastbare Ergebnisse vorliegen. Rechtzeitig, um die wahrscheinlich ab nächster Woche schrittweise Lockerungen der Restriktionen, das Risiko der Lockerung aber auch die sekundären Effekte der Fortführung abzuwägen und dann geeignet kommunizieren zu können.

Der Begriff des Jahres wird wahrscheinlich social distancing sein

Die entscheidende Frage dabei ist: Wie sollten die Lockerungen kommuniziert werden? Wir halten das sogenannte Framing für ganz zentral. Frames sind die Begriffe und die durch sie aktivierten mentalen Konstrukte, mit denen wir die Welt verstehen. Das Framing der Corona-Krise war bislang nicht immer optimal – was angesichts der Hektik der letzten Wochen keineswegs erstaunlich ist. Der Begriff des Jahres wird wahrscheinlich social distancing sein. Es geht aber um physische Distanz. Es kam und kommt ja nicht darauf an, dass wir unsere Sozialkontakte minimieren (ganz im Gegenteil!), sondern es geht um den räumlichen Abstand zwischen uns. Das haben die Menschen zum Glück trotz des irreführenden Begriffs verstanden. Jetzt von einer Exit-Strategie zu reden, wie sich das rasch eingebürgert hat, könnte aber genauso ein falscher Frame sein, der falsche Erwartungen weckt.

Es geht jetzt nicht darum, dass wir durch einen Notausgang von heute auf morgen der Corona-Krise entkommen. Genauso wie Brexit kein punktueller Moment sondern ein langer Prozess ist, ist die Bekämpfung der Pandemie ein Prozess. Einen guten Begriff für Cr-Exit zu finden, ist alles andere als einfach. Vielleicht würde uns das Kunstwort Crexit davor hüten, die Erwartung einer schnellen Rückkehr zur Normalität zu hegen?

Im Ausstiegsprozess werden monatelange Schutzmaßnahmen eine Rolle spielen, an die wir uns gewöhnen müssen. Gut im Auge behalten werden muss, ob individuelle Schutzausrüstung, insbesondere Masken, nicht dazu verführen werden, dass viele Menschen sich deswegen wieder unvorsichtiger verhalten und keine oder geringere physische Distanz wahren. Solche ungewollten Effekte gilt es in den nächsten Monaten gut zu beobachten, nicht nur mit Alltagserfahrung, sondern auch mit Hilfe wissenschaftlicher Studien.

Das Risiko, leichtsinnig und nachlässig zu werden, ist groß

Ein anderes Problem ist Nachlässigkeit. Aus dem Arbeitsschutz weiß man bereits, wie schwierig es ist, Menschen dauerhaft dazu zu bewegen, sich selbst zu schützen, indem sie Helm, Schutzbrillen oder zum Beispiel Hörschutz tragen. Das Risiko, leichtsinnig und nachlässig zu werden, ist groß, weil schlimme Dinge selten passieren und schädliche Konsequenzen nicht selten erst verzögert eintreten. Das Risiko der Nachlässigkeit muss kommuniziert werden und möglicherweise bedarf es Strafzettel bei Nichtbeachtung. Es muss uns gelingen, die Einhaltung von Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Maske zum „sozialen Standard“ zu machen.

Und eines ist auch klar: Was unbedingt aufrecht erhalten werden muss, ist die Erkenntnis, dass es für viele, insbesondere für diejenigen, deren Mortalitätsrisiko und Risiko eines schweren Verlauf gering ist, nicht in erster Linie darum geht sich selbst, sondern andere zu schützen. Es geht als auch um Werte wie zum Beispiel Solidarität und Fürsorge für andere, die es zu kommunizieren gilt. Aus dem Kontext des Arbeitsschutzes wissen wir, dass dies alles andere als einfach ist.

Dass es gelingen kann, uns von der Vermeidung negativer externer Effekte, wie Ökonomen das nennen, also den negativen Effekten des Verhaltens eines Individuums auf andere, zu überzeugen, kann man am Beispiel des Nichtraucherschutz durch Rauchverbote in Kneipen und Restaurants und öffentlichen Einrichtungen, wie dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr, erkennen. Nur haben wir keine Jahre Zeit, Menschen von physical distancing und anderen Schutzmaßnahmen zu überzeugen. Dies bedeutet auch – und hier schließt sich der Kreis –, dass wir beginnen sollten, andere Indikatoren der Krise zu kommunizieren, die die Schäden durch Corona transparent machen.

Insbesondere sind Intensivstationen im Auge zu behalten

Es geht nicht nur um die kumulierte Häufigkeiten der Infizierten, der Toten und deren Verdopplungszeiten, sondern auch um die greifbaren Indikatoren im Bereich der Krankenversorgung, also der Auslastung von Krankenhäusern. Insbesondere sind Intensivstationen im Auge zu behalten, um nicht nur zu sehen, ob noch genug Kapazitäten für eventuell sprunghaft steigende Corona-Patienten vorhanden sind, sondern um auch zu sehen, welche anderen dringenden Behandlungen wegen Corona unterlassen werden.

Jeder von uns, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Vorerkrankung, kann in eine Situation kommen, in der er akute Hilfe im Krankenhaus braucht – in Deutschland gibt es zum Beispiel jedes Jahr mehrere Hunderttausende Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Durch das COVID-19-Virus ist die optimale Versorgung im Krankenhaus keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch darüber kann und muss man mit mündigen Bürgern reden.