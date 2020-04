Und sie tanzen einen Tango: Sophia Paul und ihr Partner Julio César Calderón. Sie haben auch schon an Weltmeisterschaften teilgenommen.

Corona in Berlin

Diese Tangotänzer bieten jetzt Onlinekurse bei Youtube an

Sophia Paul steht mit Tanzschuhen in einem Spiegelsaal und spricht in ihre Kamera: „Wir fangen an, mit den Füßen parallel, kreuzen vor und schieben von da aus das rechte Bein zurück.“ Währenddessen zeigt sie langsam und zum Nachmachen den Tanzschritt.