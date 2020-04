Berlin. Schon allein bei der naheliegendsten Frage sind sich die Verantwortlichen uneins: Ist es für Grundschullehrer einfacher oder schwieriger als für Kollegen aus den Sekundarstufen, für die Einhaltung des durch die Corona-Pandemie notwendigen Mindestabstands zu sorgen?

Während etwa Miguel Gongora, Sprecher des Landesschülerausschusses Berlin, davon überzeugt ist, dass „Grundschüler noch auf das hören, was ihnen von Lehrerseite aus gesagt wird“, glaubt Tom Erdmann von der Gewerkschaft Erziehung und Bildung (GEW) nicht daran.

„Die Abstandsregeln werden realistischerweise eher von älteren Klassenstufen eingehalten werden können. Deswegen sollten auch die entsprechenden Schultypen früher zur Normalität zurückkehren dürfen“, sagt er.

Schulleiter plädieren für Start bei den Grundschulen

Hintergrund der Diskussion sind die Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina vom Montag, wonach der normale Schulbetrieb in Zukunft stufenweise wieder aufgenommen werden sollte. Geht es nach den Experten, dürften demnach zuerst die Grundschulen öffnen.

Astrid-Sabine Busse, Vorsitzende des Interessensverbands Berliner Schulleiter, begrüßt diesen Vorstoß grundsätzlich. Sie macht sich schon seit einiger Zeit Sorgen über Lerndefizite sowie soziale und emotionale Probleme, sollten die jüngsten Schüler der Hauptstadt noch länger zuhause bleiben müssen: „Es ist richtig, die Grundschüler so früh wie möglich wieder in den Unterricht zu lassen. Auch um die Familien zu Hause zu entlasten.“

Einige Tage Vorbereitungszeit brauche sie für die Umsetzung der Sonderbestimmungen aber dennoch: „Ein Kaltstart am Montag wäre schwierig.“ So ist laut Busse der Wiederbetrieb der Grundschulen möglich, wenn Klassen halbiert und zu unterschiedlichen Zeiten unterrichtet werden könnten. Zwischendurch sollten Tische und Sanitäreinlagen gründlich gereinigt werden.

Ältere Jahrgänge besser geeignet für E-Schooling

Weniger optimistisch äußert sich der Bürgermeister des schülerreichsten Bezirks Pankow, Sören Benn, zu Schulöffnungen noch vor den Sommerferien. Über Twitter spricht er davon, dass eine solche Entscheidung „Schulleitungen vor unerfüllbare, epidemiologisch-logistische Aufgaben stellt, an denen sie nur scheitern könnten.“

Und selbst Busse betont: „Masken und Desinfektionsmittel sind nicht ausreichend vorhanden.“ E-Schooling für Grundschüler sieht sie aber dennoch auf längere Dauer äußerst kritisch und eher für ältere Jahrgangsstufen geeignet.

Ähnlich argumentieren auch die Experten der Leopoldina. Die Möglichkeiten des Fernunterrichts könnten ihrer Meinung nach mit zunehmendem Alter besser genutzt werden. Einer entscheidenden Ausnahme stimmt Busse aber zu: Prüfungsjahrgänge sollten ebenfalls an die Schulen zurückkehren dürfen: „Die Abitur- und MSA-Prüfungen müssen bald abgelegt werden können. Berlin kann es sich nicht leisten, wenn sein Abitur bei einem Alleingang von den anderen Bundesländern nicht anerkannt wird.“

Am Dienstag forderte auch die Berliner CDU angesichts der Leopoldina-Empfehlung Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) dazu auf, ein zufriedenstellendes Konzept auf den Weg zu bringen, dass die Wiederöffnung der Schulen zur Prüfungsvorbereitung unter Einhaltung der Hygienestandards ermöglicht.

Plädoyer für freiwillige Prüfungen

Das sind Positionen, die andernorts heftig kritisiert werden. Tom Erdmann von der GEW etwa glaubt, dass die hygienischen Risiken der Prüfungssituation viel zu hoch seien und sich Schüler dieses Jahr ohnehin nicht ausreichend hätten vorbereiten können.

Unterstützt wird er von Schülersprecher Gongora: „Die Abschlussprüfungen sind unter den gegebenen Umständen nicht normal durchzuführen. Wir plädieren, wenn überhaupt, nur für eine freiwillige Ablegung zur Notenverbesserung. Ansonsten kann der Abschluss etwa durch Durchschnittsnoten oder Hausarbeiten erfolgen.“

Ralf Treptow, Vorsitzender der Vereinigung der Berliner Oberstudiendirektoren, hat seinen Blick derweil schon auf die Zukunft gerichtet und einen ganz anderen Vorschlag gemacht, welche Schüler nun primär wieder am regulären Unterricht teilnehmen sollten: „Meine Empfehlung wäre es, so schnell als möglich mit dem Unterricht in der Klassenstufe vor dem nächsten Abiturjahrgang wieder einzusetzen. Jeder gerade in diesem Jahrgang weiterhin verlorene Unterricht sollte vermieden werden.“