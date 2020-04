Brände Zweifamilienhaus in Teltow-Fläming abgebrannt

Dahmetal. Ein Wohnhaus in Dahmetal (Teltow-Fläming) ist am Dienstagmittag abgebrannt. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Bewohner der einen Doppelhaushälfte brachten sich demnach selbst in Sicherheit, der andere Gebäudeteil war unbewohnt. Der Brand ging den Angaben nach vom Dachstuhl aus, ein technischer Defekt könne als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die Bewohner eines angrenzenden Hauses mussten laut Polizei vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.