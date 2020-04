Mann in Marzahn rassistisch beleidigt und verletzt

Berlin. Ein Mann ist in Berlin-Marzahn rassistisch beleidigt und verletzt worden. Der 43-Jährige lief laut Polizei am Ostermontagnachmittag auf dem Gehweg der Allee der Kosmonauten, als er von seinem 41-jährigen Nachbarn durch Tritte verletzt wurde. Er kam mit dem Krankenwagen in eine Klinik, wo er ambulant behandelt wurde. Als die Beamten am Tatort eintrafen hatte sich der Tatverdächtige bereits in seine Wohnung zurückgezogen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung übernommen.

( dpa )