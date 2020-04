Polizei nimmt Randalierer fest und findet Waffen und Drogen

Berlin. In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei im Berliner Stadtteil Mariendorf zwei Randalierer festgenommen und dabei Waffen und Drogen gefunden. Ein Zeuge hatte zwei Männer am Mariendorfer Damm beim Abbrechen von Autospiegeln beobachtet und die Polizei gerufen, wie die Beamten mitteilten. Wenig später nahmen Polizisten in der Nähe zwei tatverdächtige Männer im Alter von 28 und 29 Jahren fest. In deren Auto fand sich den Angaben nach mutmaßliches Diebesgut von mehreren Fahrzeugen sowie zwei verbotene Messer, eine Schusswaffe und Substanzen, bei denen es sich mutmaßlich um Drogen handelte.

( dpa )