Obdachloser verprügelt und schwer verletzt

Berlin. Ein Obdachloser ist in Berlin-Schöneberg verprügelt und schwer verletzt worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Nach Medienberichten wurde der Mann am Montagabend an der Bayreuther Straße Ecke Kleistraße brutal attackiert und gegen den Kopf getreten. Drei Tatverdächtige, die ebenfalls aus dem Obdachlosen-Milieu stammen sollen, und zwei weitere Personen wurden nach Angaben der Zeitung "B.Z." vorläufig festgenommen. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Im Laufe des Tages wollte die Polizei weitere Einzelheiten bekanntgeben.

( dpa )