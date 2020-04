Mix aus Sonne und Wolken für Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin. Mit einem Mix aus Sonne und Wolken starten Berlin und Brandenburg nach dem langen Osterwochenende in die neue Arbeitswoche. Am Dienstagvormittag lasse sich die Sonne ungestört blicken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Verlauf des Tages können jedoch vorübergehend Quellwolken aufziehen. Es bleibe bei Höchstwerten um elf Grad trocken. Der Mittwoch soll stark bewölkt beginnen, dann aber zunehmend sonnig werden. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad. Für den Donnerstag kündigten die Meteorologen heiteres, teils wolkiges Wetter an. Die Maximalwerte überschreiten dabei die 20-Grad-Marke. Für den Freitag erwarten die Wetterexperten ebenfalls heiteres und trockenes Wetter mit Werten zwischen 13 und 17 Grad.

( dpa )